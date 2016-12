Jak správně pít šampaňské? Přečtěte si rady přímo od odborníka

Před Silvestrem Deník přináší cenné rady přímo od odborníků ze staroplzeneckého Bohemia Sektu.

Jak správně skladovat, na jakou teplotu vychladit, jak dokonale otevřít, do jaké skleničky nalít a co k šampaňskému jíst? A jak se vlastně sekt vyrábí?

Sekt na půlnoc dejte chladit ráno

Sommelier Bohemia Sektu David Král radí, jak si nejlépe vychutnat půlnoční šumivý přípitek. Nač si dát pozor a jaké se k bublinkám hodí jídlo?

Kdy a jak je nejlepší dát chladit sekt, kterým si chceme připít o silvestrovské půlnoci?

Sekt je určitě nejlepší dát chladit s dostatečným časovým předstihem. Doporučoval bych minimálně ráno tentýž den, kdy ho chcete konzumovat, aby se dostal na doporučenou teplotu podávání, která by měla být v rozmezí 3 - 5 °C.

A jaké bychom si měli připravit skleničky?

Doporučoval bych konzumaci ve sklenicích typu flétna, ve kterých nejlépe vynikne perlení a aroma konzumovaného sektu.

Otevírání sektu má také nějaké zásady? Vystřelujete špunt, nebo ne?

Na otevíraní sektu je důležitá již zmiňovaná teplota a určitě taky šetrná manipulace pří otevírání. Já doporučuji držet lahev v poloze 45°. Jednou rukou držet korek a druhou točit lahví a pomalu uvolňovat korkovou zátku. Určitě bych byl opatrný, kam mířím otevíranou lahvi!

Když už potom sekt pijeme, pijeme ho nějak jinak než klasické víno?

Ne, konzumace sektu je stejná jako každého vína.

A co byste čtenářům doporučil k jídlu?

Doporučení k pokrmům je velmi specifické a vždy záleží na jednotlivých pokrmech a použitých surovinách. Zkusím Vám popsat obecné kombinace. Suché sekty neboli kategorie brut se spíše hodí na aperitiv, v kombinaci s rybími pokrmy nebo s drůbeží. Kategorie demi sec neboli polosuchý sekt se velmi dobře hodí k dezertům nebo čerstvému ovoci.

Od cuvée k lahvi. Jak se v Plzenci rodí bublinky?

Starý Plzenec - Oslavy příchodu Nového roku si málokdo dokáže představit bez půlnočního přípitku. A nedílnou součástí takového přípitku zase bývá nezaměnitelná rána vystřelené korkové zátky a vzápětí rozlévané šumivé víno, které plní sklenky.

Vína staroplzenecké značky Bohemia Sekt zná celá republika i velká část střední a východní Evropy a Plzeňskému kraji dělají stejně jako například pivo nebo sportovci jen dobré jméno. Ve Starém Plzenci ročně vyrobí bezmála 12 milionů lahví sektu a jedna bude na Silvestra dost možná stát i na vašem stole.

Přečtěte si, jak se sekt vyrábí.

1. Na prvním místě je dobré tiché víno. Několik odrůd vinné révy tvoří dohromady takzvané cuvée, což je základ sektu. Například Bohemia Sekt Prestige brut vzniká spojením Ryzlinku vlašského i rýnského a Rulandského bílého. Na snímku cuvée připravuje sklepmistr Josef Švéda a tvář Bohemia Sektu Tereza Maxová.

2. Zkušení plzenečtí sklepmistři pak přidají vlastní speciální kvasinky a tirážní likér, což je směs cukru a vína, která slouží jako potrava kvasinkám. Dalších pět až šest týdnů pak lahve stráví v kovových postýlkách v teplotě kolem 15 °C. Kvasinky mění cukr v alkohol a přidávají CO2, tedy bublinky.

3. Prokvašená lahev putuje do sklepa, kde je ještě o 5 °C chladněji. Kvasinky se mění na kvasniční kal a objevují se látky zodpovědné za aroma.

4. Sekty pak „leží na kalech". Zrají. Délka zrání závisí na tom, jaký typ šumivého vína vzniká. Některé zrají i více než tři roky. Nakonec je nutné kvasniční kal z láhve odstranit při procesu zvaném remuáž. Lahev se při 62 přesných krocích přesune ve speciálních setřásacích stojanech (pupitrech) z horizontální polohy hrdlem šikmo k zemi.

5. Degorsáž (odkalení) je proces, při němž se láhev otevře, nashromážděný kal z ní pod tlakem vyletí a láhev se uzavře korkovou zátkou. Práci starých degoržérů dnes převzaly automatické linky. Jejich nástupci ponoří hrdlo s kalem do roztoku o teplotě -30 °C. Kal se zmrazí, aby pak vystřelil ven jako ledová zátka.

6. Na lahve už mezitím čekají nezaměnitelné zátky. Při výrobě se ročně celkem použije přes 100 000 kg korkových zátek s logem Bohemia Sekt.

7. Sekt získává konečnou podobu. Přidaný expediční likér určí jeho kondici (brut / sec / demi sec / doux) – tvoří jej víno, cukr a vinný destilát. Lahev uzavře zátka a korunuje drátěný košíček.

8. A pak už se sekt zahalí do stylového hávu. Zbývá ho ještě zkontrolovat proti světlu, přidat etiketu a pak už mohou lahve putovat do obchodů, do domovů, do skleniček k přípitkům, do koktejlů… Bohemia Sekt Prestige brut, jehož výrobu jsme sledovali, je ideální pozvánkou do světa prestižních šumivých vín.

