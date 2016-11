Jak to bude s léky? Farmaceutické  firmy straší, tvrdí Němeček

Praha /INFOGRAFIKA/- Počet českých pacientů, kteří potřebují nejmodernější a drahou léčbu, v Česku každý rok vzroste o deset až dvanáct procent a loni ji využívalo přes 46 tisíc lidí. Tím se zvyšují i náklady z veřejného zdravotního systému. Jen náklady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) letos přesáhnou devět miliard korun.

Ministerstvo zdravotnictví nyní přišlo s novelou zákona o léčivech, která by do tří let měla ušetřit asi dvě miliardy korun. Východiskem by mohly být přípravky s tajemným názvem – biosimilars.

Omezit vývoz

Rozruch do projednávání novely nedávno přinesly hlavně pozměňovací návrhy poslanců Jiřího Běhounka (ČSSD) a Rostislava Vyzuly (ANO), kteří navrhují například určit maximální ceny léků a povinnost výrobce dodat distributorovi jejich určité množství, čímž by se mělo zabránit reexportu léků. Návrhy se ale vůbec nelíbí zástupcům farmaceutického průmyslu, kteří tvrdí, že tyto pozměňovací návrhy by měly zcela opačný efekt a otevřely by bránou vývozům.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) ale za návrhy obou poslanců stojí a doufá, že Poslaneckou sněmovnou projdou. „Jestli je někdo v ohrožení, tak jsou to miliardové zisky farmaceutických firem," řekl ministr. Léky podle něj nechybí pouze v Česku, ale v celé Evropě. Nemyslí si proto, že problém by způsoboval hlavně reexport. Ten má vliv pouze z 20 až 25 procent, ale jde hlavně o výpadky výrobců. Zákon by podle něj mohl být účinný od roku 2017.

Nadějí, jak zajistit financování nákladné léčby a zachovat její dostupnost pro všechny pacienty, jsou právě takzvané biosimilars. To znamená léky, které jsou podobné originálu nebo mají podobný účinek. Mají značnou výhodu – jsou výrazně levnější.

V současné době je jejich cena snížena o 15 procent a novela navrhuje další snížení na 30 procent. Tím by se podle ministerstva měly ceny přiblížit hladině, jakou mají ve státech Evropské unie. „Nechceme ušetřit. Cílem je, aby léčbu dostávali i další pacienti," uvedl Němeček.

Neférová kampaň

Boj o ceny je pochopitelný. Žádná jiná část zdravotnictví se takto nerozvíjí. „Začali jsme bít na poplach, protože situace je dlouhodobě neudržitelná. Očekává se příchod až 80 nových přípravků v tomto segmentu péče, což by představovalo nárůst mnoha miliard, které budeme muset uhradit. VZP podporuje tento návrh, který povede ke zpřístupnění léčby pro více pacientů," řekl náměstek ředitele VZP Petr Honěk.

Zásadně s nimi ale nesouhlasí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Martin Mátl. „Pozměňovací návrh může paradoxně připravit stát o možnost ušetřit takřka jednu miliardu v průběhu dvou let," uvedl Mátl.

Doplnil ho tajemník Asociace velkodistributorů léčiv Michal Krejsta: „Pokud se sníží cena na vstupu a biosimilars na trh nevstoupí, tak v systému nebude chybět pouze ona miliarda a půl, ale taky těch patnáct procent, což je další miliarda. Zdravotnictví může v horizontu tří let ztratit dvě a půl miliardy korun," řekl Krejsta.

Ministr Němeček ale považuje vystoupení zástupců farmaceutického průmyslu za neférovou kampaň. Navíc tvrdí, že je vystaven značnému nátlaku. „Pevně věřím, že poslanci dají přednost českým pacientům před tím, aby bohaté farmaceutické firmy měly vyšší zisky," dodal včera šéf českého zdravotnictví.

Denis Drahoš