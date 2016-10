Jak to vidí současný a bývalý předseda ČSSD

Praha – Sociální demokraté krajské volby prohráli. Nyní se zamýšlejí nad tím, proč k tomu došlo.

Jiří Paroubek.Foto: DENÍK/Vít Černý

Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka pro Deník uvedl, že do sněmovních voleb zbývá hrozně málo času, takže do jejich přípravy se pustí hned po skončení voleb do Senátu. „Budeme se bavit o podobě našich kandidátek, chci se inspirovat v regionech, kde jsme se dokázali otevřít nestraníkům či zajímavým starostům. Musíme najít silné lídry. Programově se chceme zaměřit na posílení pozice ČSSD ve velkých městech.

Rád bych našel i nové tváře, které budou prezentovat politiku sociální demokracie v oblasti kultury a ochrany životního prostředí." Na dotaz, zda věří, že sněmovní volby vyhraje, premiér odpověděl: „Myslím, že máme šanci, ale bude to vyžadovat tvrdou práci v sociální demokracii a na sociální demokracii. Pokud neuděláme dostatečně odvážné změny, vyhlídky by byly horší."

Jiří Paroubek, který s ČSSD v roce 2008 vyhrál krajské volby ve všech regionech a o dva roky později i sněmovní, je přesvědčen, že Sobotkova strana se musí změnit hodně, a hlavně přinášet době odpovídající podněty.

„Je to zahanbující prohra, která sociální demokracii nejspíše způsobí syndrom knokautovaného boxera. Ten již není schopen vyhrát nic. Vůbec nic," píše Paroubek, jenž ze sociální demokracie odešel před pěti lety.

Pojmenoval i příčiny prohry: „Vedení ČSSD není dlouhodobě schopno udržovat v české politice strategickou iniciativu. Také programová nabídka ČSSD byla archaická. Neprojevila se žádná ambice zaměřit se na nová témata oslovující širší voličské skupiny a snaha inovovat programovou nabídku."

Nabízí i oblasti, na něž by se ČSSD měla zaměřit:

1. Kritika devalvační politiky ČNB, která oslabuje korunu



2. Trvat na druhé sazbě firemní daně pro největší firmy oligopolního charakteru, často se zahraniční majetkovou účastí.



3. Klást důraz na ekologii, orientovat se na obnovitelné zdroje energií, hledat vyváženější energetický mix.



4. Ochrana menšin, především sexuálních.



5. Aktivně bránit možné obnovené snaze USA postavit v Česku radarový systém.



6. Učinit velké téma z oblasti školství a podpory sportu jako prevence proti kriminalitě mládeže.



7. Revidovat zákon o církevních restitucích.



8. Akcentovat družstevnictví, a to jak bytové, tak spotřební.



9. Prosazovat přímou volbu hejtmanů, primátorů, starostů a rozhodování o některých zásadnějších politických otázkách na celostátní úrovni referendy po vzoru Švýcarska.



10. Podporovat start-upy, a to jednak v oblasti daňové, jednak poskytováním poradenství prostřednictvím institucí státu, například v síti Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Jiří Paroubek míní, že pokud chce ČSSD ve volbách do sněmovny překonat svého hlavního soupeře ANO, musí změnit týmy, které se zabývají běžnou marketingovou prací a stykem s médii i ty, jež připravují volební kampaň. „Vedení ČSSD musí denně přicházet se strategickou iniciativou. Každý týden jedno velké téma. Ta témata by se měla pohybovat v rámci hlavních programových zásad. K nim samozřejmě patří i body v sociální oblasti a v lidsko- -právní agendě," radí bývalý šéf ČSSD.