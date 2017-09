Jak uklouznout bezpečně? To se řidiči středočeských sanitek učí v Mostě

Přijde zima a šoférů se zeptá, co dělali v uplynulých dnech. Současný závan babího léta tomu sice nenapovídá a v době, kdy státní svátek láká každého, kdo může, aby si užil prodlouženého víkendu, by na mrazy myslel málokdo – kvapem žloutnoucí stromy ale napovídají: přichází čas, kdy je třeba pomýšlet na zimní pneumatiky. A také na to, jak se na nich jezdí po zasněžených silnicích.

Naplno si to v těchto dnech uvědomují šoféři sanitních vozů středočeské záchranné služby, kteří se po roce vracejí na výcvikový polygon autodromu v Mostě. Kurzy bezpečné jízdy jich tam postupně projde 110, aby prohloubili své řidičské dovednosti, um – ale i sebevědomí. „Kurzy si řidiči pochvalují; prověřují také naši techniku,“ shrnul příznivé ohlasy ředitel středočeské záchranky Martin Houdek. Už loni chválil, jak se výcvik v Mostě osvědčil. Nejen před zimou, ale pro bezpečné ježdění během celého roku. A letos? Ta slova může jen zopakovat. Příznačné pro střední Čechy je množství chatových osad, samot i lesů plných turistů – a není výjimkou, že právě tam lidé potřebují pomoc zdravotníků. Ti se musí rychle dostat na místo zásahu, často i po nezpevněných cestách vedoucích obtížným terénem – a většinou také ještě odtud pacienta bezpečně dopravit do nemocnice. Právě v takových situacích závisí na dovednostech řidiče úspěch celé mise. „A i ten nejzkušenější se může setkat s překážkou, kterou díky pravidelnému školení má šanci mnohem lépe vyhodnotit a zvládnout,“ řekl Houdek. Už po loňských kurzech potvrzovali jeho slova i letití šoféři, kteří jsou skutečnými Pány Řidiči: shodovali se, že jejich auta s pohonem 4x4 zvládnou víc, než by od nich čekali. Obstojí i ve skutečně náročných podmínkách. ČTĚTE TAKÉ: Nákup jízdenek přes mobil se má zásadně změnit. Ale až v létě Přímo v těch typech sanitních vozů, s nimiž vyrážejí na pomoc pacientům, si záchranáři zopakují například krizové brzdění, zvládnutí smyku, nacvičují reakci na rozmanité krizové situace včetně nečekaných překážek na silnici či si vyzkoušejí jízdu ve vysoké vodě. A stejně jako loni nezůstává stranou pozornosti ani řízení vozidla za použití speciálních osobních ochranných pracovních prostředků. Leckoho překvapí, jaký rozdíl to představuje ve srovnání s běžným usednutím za volant! Součástí kurzu je i teoretická příprava, důraz však instruktoři kladou zejména na bezpečné zvládání všech myslitelných situací v praxi. Krizové momenty rozmanitého charakteru simulují především s využitím vodních prvků a ploch, jimiž je polygon vybaven. „Zaměřujeme se také na to, aby dokázali tyto situace předvídat a předcházet jim,“ připomněl vedoucí instruktor mosteckého autodromu Marek Kohoutek. S tím, že u řidičů záchranek je podobně jako u hasičů třeba počítat s tím, že podstupují vyšší riziko než běžní motoristé – a také je s nimi nutné praktickou část nacvičovat ve vyšších rychlostech. Do Mostu středočeská záchranka přesunula pět aut ze svého vozového parku: dvě velké sanitky Volkswagen T6, dvě typu T5 a také Škodu Yetti, což jsou auta využívaná pro jízdy lékařských posádek v systému rendez-vous. ČTĚTE TAKÉ: Opravy rybníků pomohly nádržím, jejich obyvatelům i rekreantům

Autor: Milan Holakovský