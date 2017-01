Jako jediný šéfkuchař v Ostravě má certifikát na krájení vepřové šunky jamón

/PŘÍBĚH DENÍKU/ Vystudoval stavební průmyslovku, tři roky se potácel na Vysoké škole báňské. Nakonec zjistil, že je nejvyšší čas rozhodnout se, co chce v životě dělat.

Sedmatřicetiletý Ostravan Jiří Nenička má jako jediný šéfkuchař v Ostravě certifikát na krájení vepřové šunky jamón.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Sedmatřicetiletý Ostravan Jiří Nenička jezdil od patnácti let brigádně pracovat jako číšník do Itálie, Anglie. Nakonec si dodělal vyšší odbornou hotelovou školu, nastoupil nejdříve do bývalého hotelu Atom, pak jako provozní v radniční restauraci.

„Po nějaké době jsem usoudil, že je škoda se takto profesně zasekat a že je potřeba vyjet ven na zkušenou," říká Jiří Nenička.

S manželkou odjeli do Malagy, kde v různých provozech pracovali rok a půl. „Prošel jsem od obyčejných restaurací až po ty, kde se stravuje malagská smetánka, vařil jsem typická španělská jídla z nejlepších španělských produktů země," popisuje šéfkuchař. Jeho rodiče v té době vedli v Ostravě řeckou restauraci.

Když ji po návratu převzal, od základů ji změnil. Španělská restaurace Pata Negra byla na světě. A co víc, jako jediný v Ostravě a pravděpodobně i v kraji vlastní certifikát na krájení vepřové šunky jamón.

„Nejdříve jsme nabízeli vakuované plátky šunky. Ale zjistil jsem, že to není ono. V roce 2016 jsem se přihlásil do Barcelony na kurs krájení kýty. Trval jeden den a z dvaceti účastníků jsem byl jediný Čech. Naučil jsem se nejen ekonomicky a správně krájet maso, vytěžit z kýty co nejvíce plátků, ale dozvěděl jsem se třeba, jak dlouho která šunka zraje, co který druh prasete žere a podobně," vypráví sympatický šéfkuchař.

Firma, která certifikát uděluje, si každého absolventa pečlivě eviduje. A certifikát je bezesporu zajímavou deviziou v uplatnění se na trhu práce.

Chamon serrano a chamon iberico se v jídelním lístku jeho restaurace zabydlely natrvalo.

„Mám teď vynikajícího dodavatele z podhůři Granady, který produkuje kýty bez přídavných látek. Kýtu ořezávám tak asi měsíc. Lidé si pro ni chodí a berou si ji s sebou domů," říká Jiří Nenička, zatímco obratně krájí tenké plátky masa, podebírá je kleštičkami a dodává, že se používá také do omáček a sendvičů, šunka výtečně chutná s opečeným chlebem s rajčaty. A tenký plátek mistra řemesla dostane každý navíc, kdo zavítá na degustační menu do jeho restaurace v rámci Grand Restaurant Festivalu.