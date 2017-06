Jako v Izraeli. Mostecké děti se učí přežít teror

Připomíná to civilní obranu v Izraeli, kde je stav ohrožení součástí života. V Mostě je to zatím jen experiment, který má připravit děti na měnící se Evropu.

Je přestávka. Žáci 4.A si hrají ve třídě i na chodbě, poletují sem a tam jako vrabci, skáčou na trampolíně, lelkují, pokřikují. Prostě typický dětský chaos. Vtom zazní výstraha. Bezvýznamná věta, ve které je ale moc důležité jedno slovo. Tajné heslo, které děti znají a které říká, že v budově je minimálně jeden nebezpečný ozbrojený vetřelec. Třeba takový, který při teroristickém útoku v Manchestru zabil děti na koncertu Ariany Grande.

Hejno žáků okamžitě přeruší zábavu. Promění se v disciplinovaný dav, který se běží schovat do nejzazšího a nejlépe chráněného koutu podlaží. Od prchajícího proudu se oddělí pár dětí s učitelkou, kteří zabezpečují dveře. Ostatní již leží vzadu jako sardinky. „Psst!" zavelí poslední uléhající žák. Nastane naprosté ticho. Čeká se na záchranu…

„Třicet sekund!" oznámí čas přesunu do úkrytu Miroslav Větrovec, preventista městské policie. Cvičení je reakcí na novou realitu.

První škola trénuje obranu proti útoku zvenčí

Most není evropské velkoměsto, kde jsou úřady nepřetržitě ve střehu kvůli možným teroristickým útokům. Přesto jsou Most a další menší města již delší dobu součástí bezpečnostních opatření v Evropě. Poprvé to bylo patrné v roce 2015, kdy policie v nezvykle intenzivní míře hlídala oslavu Vánoc na 1. náměstí v Mostě, kam přišly tisíce obyvatel. Bylo to po masakrech v Paříži, ke kterým se přihlásil Islámský stát a kdy se dávalo veřejně najevo, že Evropané se nenechají zastrašit.

LISTOPAD 2015. Policie hlídala 1. náměstí v Mostě při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Bylo období atentátů v Paříži. Foto: Deník/Martin Vokurka

Stále také můžete vidět policejní hlídky v plné zbroji, jak procházejí obchodním domem Central, kde je v Mostě největší koncentrace lidí. „Nehlídáme jen centrum města," připouští mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková. Podrobnosti sdělit nemůže.

I když na Mostecku panuje klid, je tu další preventivní novinka, která souvisí s reálnými hrozbami na kontinentu. Jedná se o projekt mostecké městské policie s názvem Králík. Je to nácvik rychlé a efektivní ochrany před útokem ve škole. Svépomocí, bez speciálních pomůcek, dokáží vyškolení žáci a učitelé lépe zvládat stav nouze a omezit počet možných obětí na minimum. Jako první se do projektu zapojila 18. ZŠ. Výcvikem nejprve prošli učitelé, pak dvě třídy, starší a mladší žáci.

„Jde nám o životy dětí i zaměstnanců školy," říká Miroslav Pokorný, elitní instruktor výcviku městské policie. Podle něj je lepší říct dětem o riziku a naučit je správně jednat, než nic nedělat a pak sbírat mrtvé. Upozorňuje, že projekt se nezaměřuje jen na teroristický útok. Jakoukoliv školu v Mostě může napadnout také ozbrojený, psychicky labilní jedinec, narkoman nebo i žák, který se rozhodne řešit své problémy násilím. „Usilujeme o to, aby se útočník k dětem vůbec nedostal a aby se s učiteli samy zabezpečily, než přijedou bezpečnostní složky," dodává Pokorný.

ČERVEN 2017. Instruktoři městské policie Miroslav Pokorný a Miroslav Větrovec učili v 18.ZŠ, jak čelit útoku. Foto: Deník/Martin Vokurka

Přestože nelze sdělit detaily, dá se alespoň konstatovat, že vše se liší od běžného požárního cvičení, kdy všichni vybíhají ven na shromaždiště. Cílem novinky je naopak dostat rozptýlený dav do improvizovaných úkrytů a udržet ho tam pokud možno bez hysterie, aby se nestal terčem střelby.

Instruktoři neučí, jak vetřelce zneškodnit. To přenechávají speciálním složkám. Cílem je zabezpečit úkryty a zabránit volnému pohybu lidí, aby měl útočník co nejméně živých terčů.

„Pilotní projekt je součástí naší dlouhodobé spolupráce s městskou policií a chceme v něm od září pokračovat," uvedla ředitelka 18. ZŠ Jana Kropáčková. První dva dětské kolektivy podle ní přípravu zvládly skvěle. Zapojit se mají postupně všechny třídy. Městská policie nabízí dobrovolné cvičení i dalším školám, včetně středních. Zájem už je.

Školy na Mostecku zavedly nová bezpečnostní opatření po říjnu 2014, kdy ve střední škole ve Žďáru jednoho studenta zabila a další lidi zranila žena, která byla propuštěna z ústavní péče. Česká školní inspekce následně zkontrolovala v celé zemi 5 477 škol a školských zařízení.

BEZPEČNOST 18. ZŠ v Mostě má v areálu řadu kamer. Mimo jiné hlídají všechny vstupy do budov. Návštěvy jsou pod kontrolou. Areál patří k nejrozlehlejším svého druhu na Mostecku. Městská policie si vyžádala plány školních budov, aby mohla cvičení proti útoku připravit a v případě nouze se v pavilonech lépe orientovat. Bývají to totiž zpravidla strážníci, kteří jako první přijíždějí na místa, kde dochází k protiprávnímu jednání. Učitelé na 18. ZŠ se také učili sebeobranu, kdyby došlo k nejhoršímu.