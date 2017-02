Janouškovy nové důkazy jsou podle vrchního soudu jen hypotézy

Skutečnosti vyvozené ze zdravotnických posudků, kterými chtěl lobbista Roman Janoušek znovu otevřít trestní kauzu své dopravní nehody, jsou jen hypotézami. Konstatoval to pražský vrchní soud v usnesení, jímž nevyhověl Janouškově stížnosti proti nepovolení obnovy řízení. V textu, který ČTK nyní získala, senát nezpochybnil krevní sraženinu na mozku odsouzeného ani jeho nadužívaní alkoholu. Zdůraznil ale, že těmito skutečnostmi se soudy zabývaly již dříve.

Posudky z odvětví psychiatrie, neurochirurgie a očního lékařství se Janoušek snažil zvrátit verdikt, podle nějž si má za ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky odpykat 4,5 roku vězení.

Janouškův požadavek nevyslyšel Městský soud v Praze

Senát soudce Martina Zelenky však jeho stížnost v neveřejném lednovém zasedání zamítl jako nedůvodnou. „Je možné shrnout, že odsouzeným uváděné 'nové' skutečnosti jsou pouhými hypotézami, jež mají za úkol zpochybnit pravomocné rozhodnutí, které bylo předmětem přezkumu jak u Nejvyššího soudu, tak u soudu Ústavního," napsal v usnesení.

Janoušek, který dosáhl přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů, se domáhal toho, aby mu obnovu řízení povolil přímo vrchní soud, když jeho požadavek v říjnu nevyslyšel Městský soud v Praze.

Nové skutečnosti dokazují jeho závislost na alkoholu

Stěžoval si na to, že městský soud význam nově předložených posudků „nepochopitelně bagatelizoval", a to „ve zjevné snaze neotevřít původní řízení".

Podle lobbisty dokazují nové skutečnosti jeho závislost na alkoholu a dalších omamných látkách v době nehody a také tehdy existující, avšak nediagnostikovaný subdurální hematom, který mohl ovlivnit jeho vnímání.

Závislost na alkoholu není primárně rozhodující

Zelenkův senát však na tyto argumenty nepřistoupil. „Vrchní soud v Praze zastává názor, že primárně není rozhodující, zda závislost odsouzeného na alkoholu, subdurální hematom či zraková vada u něj v době incidentu v březnu 2012 opravdu byly přítomny. Stěžejní okolností je zjištění, zda mohly mít podstatný či zásadní vliv na příčetnost odsouzeného a na jeho schopnost vnímat přítomnost poškozené v době bezprostředně před nehodovým dějem a v jeho průběhu," stojí v usnesení.

Janoušek po odstavení auta utíkal do parku

V předchozím trestním řízení se touto otázkou zabývaly městský i vrchní soud, a oba došly k názoru, že Janoušek v době nehody příčetný byl. Vrchní soud nyní připomněl, že lobbista do řidičky, která se ho po předchozím střetu jejich vozidel snažila zastavit, opakovaně najížděl, že dokázal okamžitě zareagovat na zelenou a projet dalšími křižovatkami a že následně odstavil auto a utíkal do parku. Podle senátu to dokazuje, že si byl dobře vědom dopadu svého počínání vůči sražené ženě.

„Dostatečné povědomí odsouzeného o proběhlém skutkovém ději pak již jen dokresluje navazující telefonická komunikace, během níž odsouzený barvitě popisoval, jak 'baba hodila normálně šipku na kapotu', 'sfoukla asi dvojitej kotrmelec, trojitý salto', apod.," doplnil Zelenkův senát.

