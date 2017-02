Jaro se hlásí o slovo, příští čtyři týdny budou nad průměrem

Následující čtyři týdny by měly být teplotně nadprůměrné. Už příští týden se bude průměr maximálních denních teplot pohybovat okolo deseti stupňů Celsia. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Srážkový úhrn by se v březnu neměl nijak výrazně odchýlit od dlouhodobého průměru, který je 40 milimetrů.

dnes 14:50 SDÍLEJ:

Fotogalerie 10 fotografií Ilustrační foto.Foto: Deník/ Karel Plíhal

"Od dlouhodobého průměru se bude pravděpodobně nejvíce odlišovat první předpovědní týden, během dalších týdnů by se teploty měly pohybovat převážně blízko hranice nadnormálních a normálních hodnot," uvedli meteorologové. Minimální teploty by už ani v noci neměly příliš klesat pod nulu. Dlouhodobý teplotní průměr v období mezi 27. únorem a 26. březnem je v ČR 2,7 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 1990, kdy průměrná teplota dosáhla 6,5 stupně Celsia. Naopak v roce 1987 spadla na minus 3,3 stupně, což je historické minimum. Čtěte také: Křesťanský starosta Ria nezahájil karneval, je prý necudný





Autor: ČTK