Je ještě šance na schválení? Zákon o sociálním bydlení vyvolal happening

Lidé dneska vyšli do ulic, aby upozornili na projednání zákona o sociálním bydlení, je totiž ve skluzu. Pokud by ho vláda nepřijala do konce ledna, neprojde potřebnou legislativou a tak by jedna z hlavních priorit současné vlády nebyla naplněna.

Osm desítek organizací, expertů i známých osobností vyzvalo ve čtvrtek vládu, aby do konce ledna projednala a poslala do Sněmovny návrh zákona o sociálním bydlení. Jinak se podle nich norma nestihne do voleb přijmout. Novinářům to dnes řekl předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka. Organizace a odborníky sdružuje nová iniciativa Mít svůj domov. Dnes zahájila kampaň na podporu zákona. Podle ministra pro lidská práva Jana Chvojky a ministryně práce Michaely Marksové (oba ČSSD) představuje poslední návrh normy kompromis, který má šanci na přijetí.



Zákon o sociálním bydlení měl podle původních plánů vlády platit teď od ledna. Na jeho podobě se politici ale zatím neshodli. Zatím poslední verze normy počítá s tím, že by sociální byty zajišťoval nový státní úřad - Centrum pro sociální bydlení. Obce by je poskytovaly jen tehdy, pokud by se do systému dobrovolně zapojily. Dostávaly by na to pak dotace. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) označil zákon za jednu z deseti vládních priorit do voleb.



"Zákon o sociálním bydlení je v obrovském skluzu. Pokud ho vláda do konce ledna nepřijme, už není šance, že by prošel legislativním kolečkem v Parlamentu, byť je označován za jednu z hlavních priorit této vlády," uvedl Ripka.



Poukázal na to, že se vládní strany zavázaly k přípravě a prosazení zákona v koaliční dohodě i v programu. Kabinet přijal také koncepci sociálního bydlení. "A teď najednou by měl být problém shodnout se na kvalitním zákonu. Je to kvůli tlaku různých zájmových skupin, kvůli obstrukcím z některých ministerstev. Opravdu už máme 12.15 a je poslední možnost zákon schválit," uvedl Ripka.



Podle něj údaje ministerstva práce ukazují, že loni bylo v bytové tísni 187 000 lidí. Šlo třeba o samoživitelky, oběti domácího násilí, seniory či postižené.



Přijetí zákona má podpořit kampaň, kterou iniciativa dnes zahájila. Aktivisté dnes před sídlem kabinetu uspořádali také happening. Sehráli scénku, kdy se majitelé ubytoven jako "obchodníci s chudobou" u prostřené tabule s šampaňským radují z toho, že díky neexistujícímu sociálnímu bydlení mohou dál dostávat od lidí v tísni jejich dávky na byt za předražené a nevyhovující ubytování.



