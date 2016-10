Jeden z útočníků na Hrůzu stanul opět před soudem

Ostrava - Jeden z mladíků odsouzených za napadení zpěváka Michala Hrůzy ve Stodolní ulici v Ostravě stanul opět před soudem. Nikolas Agoratsios podle obžaloby loni v říjnu společně se svým strýcem bezdůvodně na ulici v Ostravě-Mariánských Horách napadl dalšího mladíka. Agoratsios obžalovaný z výtržnictví to odmítá. Jeho strýc Miroslav Konečný se přiznal. Na svou oběť vystřelil z plynové pistole. Navíc u sebe Konečný podle obžaloby přechovával čtyři gramy pervitinu a marihuanu.

Michal HrůzaFoto: Deník/Lukáš Kaboň

"Obžaloba je absolutně bez důkazů. Nechápu, proč tu dnes stojím. Cítím se nevinen," uvedl Agoratsios, který za facku uštědřenou Michalovi Hrůzovi dostal loni podmíněný trest. Další útok tedy podle obžaloby spáchal v době, kdy byl ještě v podmínce.

Podle státní zástupkyně Andrey Roztomilé oba obžalovaní loni v říjnu v noci stáli před podnikem v Ostravě-Mariánských Horách. Napadený Vladimír Košař kolem nich prošel. Konečný na něj po krátké slovní rozepři z bezprostřední blízkosti bezdůvodně vystřelil z plynové pistole, uvádí obžaloba. Když napadený upadl na zem, Agoratsios do něj prý několikrát kopl. Útoku oba zanechali až v okamžiku, kdy na ně z projíždějícího auta zatroubil taxikář.

Agoratsios se podle svých slov snažil Košaře ignorovat. Popřel, že by na něj jakkoliv zaútočil. Po výstřelu se utíkal schovat do podniku, kde s rodinou slavil narozeniny své matky. Podle žalobkyně se výtržnictví dopustil bez ohledu na to, jestli do ležícího mladíka kopal. "Oba jsou spolupachatelé. Jednání se účastnili společně," uvedla.

Konečný se u soudu přiznal. "Jsem vinen, jak popisuje obžaloba. Reagoval jsem přehnaně," řekl. Připustil, že konflikt s Košařem vyprovokoval dvojsmyslnou průpovídkou. Košař se ke Konečnému otočil a šel k němu. Proto vytáhl pistoli. Košař začal ustupovat, po chvíli ale odhodil hamburger a šel opět ke Konečnému. "Vypadal, že nemá problém jít proti namířené zbrani. Že by si to vyřídil s námi oběma," řekl Konečný. Tvrdí, že z pistole vystřelil v obavě o sebe a synovce.

Za předloňské napadení zpěváka Michala Hrůzy soud Agoratsiosovi udělil roční podmínku s odkladem na 2,5 roku. Zpěvákovi dal Agoratsios facku. To, že podmínku porušil, ještě neznamená, že bude muset do vězení. "Navrhovat budu podmíněný trest, popřípadě veřejně prospěšné práce," řekla žalobkyně.

Jeho bratranec Patrik Kaifáš dostal původně tříletý nepodmíněný trest, vrchní soud mu ho později o půl roku snížil. Incident se odehrál loni v červenci. Zpěvák se vložil do sporu mezi Kaifášem a Agoratsiosem. Bratranci se na ulici postrkovali a váleli po zemi, Hrůza byl potyčkou zasažen a chtěl přivolat policii. Zpěváka poté nejprve napadl Agoratsios. Poté k němu přistoupil opilý Kaifáš, chytil jej za oděv a pěstí jej udeřil do obličeje. Hrůza dopadl zády na chodník a udeřil se do hlavy. Na zemi zůstal ležet v bezvědomí. Utrpěl prasklinu temenní kosti a krvácení do mozku.