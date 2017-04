Jednotné přijímací zkoušky startují

Ministryně školství Kateřina Valachová dnes symbolicky zahájila jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Po dvou letech pilotního testování se letos konají poprvé plošně ve všech školách s výjimkou uměleckých, na kterých se v lednu dělaly talentové zkoušky.

"Samozřejmě přeji zdar všem uchazečům a uchazečkám, přeji si, aby každý našel svou úspěšnou cestu a stali se studenty těch škol, kterých se stát chtějí," řekla po zahájení zkoušek novinářům Valachová.

Ministryně slavnostně otevřela první zapečetěný box s testy k přijímacím zkouškám. "Doufám, že nepřestřihnu ty testy. To by byli studenti spokojení," zažertovala.

Pochválila přitom Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které zkoušky připravuje a vyhodnocuje, za to, že do boxů není snadné se dostat. Zatím prý nikdy neunikly informace ani před maturitami, které Cermat také organizuje.

Dnes se koná první termín přijímaček pro čtyřleté obory, druhý bude ve středu 19. dubna. Na víceletých gymnáziích se budou zkoušky konat 18. a 20. dubna. Uchazeči budou psát testy z matematiky a češtiny, část testů se skládá z otevřených úloh.

Střední průmyslová škola v Preslově ulici se účastnila i dvou pilotních ročníků zkoušek v minulých letech. Její ředitel Radko Sáblík dnes novinářům řekl, že je rád, že byly jednotné zkoušky zavedeny.

Přijímání podle výsledků žáků ze základních škol podle něj bylo k některým dětem nespravedlivé, protože školy rozdávaly známky rozdílně.

Malou výtku má prý jen k administraci zkoušek. "Třeba když musíme přepsat tady 500 přihlášek na naši školu, tak to opravdu zabere hodně času," řekl. Do budoucna by proto uvítal například elekronickou podobu přihlášek.

Valachová neočekává, že by s přijímacími zkouškami měli uchazeči velké problémy. Podle ní bude jejich úspěch záležet hlavně na technickém zpracování výsledků. Má být zpracováno asi sedm milionů odpovědí, uvedla.

"Naší největší starostí je, abychom všechno byli schopni oskenovat a poslat Cermatu," doplnil ji ředitel školy. Jen na jeho škole se bude během odpoledne skenovat asi 1500 listů.

K přijímacím zkouškám je podle mluvčího Cermatu Jana Pohanky přihlášeno 86 378 dětí. Všichni uchazeči je mohou absolvovat na dvou školách, a mají tak k dispozici dva pokusy. Největší zájem je o osmiletá gymnázia, na která si alespoň jednu přihlášku podalo 18 379 uchazečů. Tři čtvrtiny zájemců o maturitní obor si podaly dvě přihlášky.

Žákům se z obou pokusů u jednotných zkoušek bude započítávat lepší výsledek. Tyto testy mohou školy doplnit vlastními zkouškami v období od 12. do 28. dubna. Na většině škol pak výsledek z jednotných přijímaček bude muset tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče. Výjimkou jsou sportovní gymnázia, kde to bude 40 procent.