Jedovatá zápřednice pokousala mladíka v Podsedicích

/FOTOGALERIE/- Pořádný šok zažil na začátku týdne František Rauch z Podsedic na Lovosicku. Když na zahradě rodinného domu opravoval auto a chtěl si do připraveného hadru utřít od oleje zamazané ruce, pocítil náhle prudkou bolest v malíčku.

„Ucukl jsem, zahodil hadr na zem a uviděl pavouka, jak rychle leze pryč schovat se mezi pražce. Bohužel se nám ho nepodařilo chytit," popisuje mladík svůj nepříjemný zážitek.

Bezprostředně poté mu začala velmi rychle otékat spodní polovina pravé ruky. „Cítil jsem velmi nepříjemnou bolest a brnění. Bolelo to a pálilo jako čert, jako kdyby mi do místa kousnutí někdo opakovaně bodal nožem," vypráví František a přiznává, že ruka ho bolí ještě po skoro 24 hodinách.

Mezitím už s kamarádem na internetu ověřovali, o jaký druh pavouka se jedná.

„Než stačil pavouk utéct, všiml jsem si, že má žlutohnědou barvu a na sobě černý proužek. Poté co jsme zjistili, že je to jedovatá zápřednice, kamarád zavolal na linku 112. Ti po vyslechnutí co se stalo, za námi ihned poslali záchrannou službu, která mě převezla do litoměřické nemocnice," uzavírá František Rauch s tím, že v nemocnici, kde zůstal přes noc a včera (10.4. ) dopoledne ho propustili domů, mu otok chladili ledem a nasadili mu léky, které bude několik dní užívat. A za tři dny ho ještě čeká kontrola u obvodního lékaře.

„Mohu potvrdit, že jsme v pondělí odpoledne přijali muže. Byl u nás hospitalizován za účelem pozorování, neměl žádné komplikace a následující den byl propuštěn domů," uvedla za litoměřickou nemocnici Naděžda Křečková.

NEBEZPEČNÁ ZÁPŘEDNICE

Zápřednice jedovatá je jedním z nejjedovatějších pavouků v České republice. V minulosti patřila k velmi vzácným druhům, v posledních letech se ale rychle šíří.

„Zápřednice nejraději žijí na suchých úhorech a loukách, najdete je ale i na parkovištích a nesečených trávnících ve městech," řekl již dříve entomolog Lukáš Spitzer.

Zápřednice má zhruba 1,5 centimetru dlouhé tělo světle žluté barvy. Dospělému člověku smrtelně nebezpečná není. Ohrozit však může alergiky nebo malé děti. Kousnutí působí velkou bolest, může být spojené s horečkou, pocity úzkosti nebo dočasným ochrnutím pokousaného místa.

V předchozích letech bylo na Litoměřicku zaznamenáno už několik případů kousnutí člověka zápřednicí. Už v roce 2010 kousla muže na Miřejovické stráni u Litoměřic, když ji chtěl sebrat z terasy u svého domu. I jemu poté znecitlivěla ruka a trpěl velkými bolestmi.

Žena z Dubí na Teplicku zase pavouka našla přímo ve své posteli v bytě rodinného domu. Chytila ho však dříve, než jí stačil ublížit. „Doporučuji takové živočichy nehladit a nemazlit se s nimi. Vzít na lopatu, dát do uzavíratelné sklenice a vypustit na louce za domem," poradil tehdy zoolog Bohuslav Boček.