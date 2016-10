Jermanová: Babiš mluví o rušení Senátu dlouho, není to priorita

Praha - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš dlouhodobě zastává názor, že Senát je zbytečný, avšak debata o případném zrušení horní komory nyní pro ANO není prioritou. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes uvedla místopředsedkyně Sněmovny Jaroslava Jermanová (ANO). Reagovala tak na dotaz, zda Babišovo vyjádření o možném zrušení Senátu nebylo ublíženeckými slovy po volební porážce.

Poslankyně Jaroslava JermanováFoto: Deník/Hana Kratochvílová

Hnutí ANO získalo v letošních senátních volbách tři mandáty, ačkoliv první kolo vyhrálo a v senátním finále mělo 14 zástupců. Babiš, který očekával zisk pěti křesel, sdělil v sobotu po sečtení výsledků serveru Novinky.cz, že "Senát je de facto zbytečný, zpomaluje legislativní proces, stojí 600 milionů korun ročně a navíc ztratil kompetenci volit prezidenta". Doplnil, že zrušení horní komory by se nebránil.

"Ten, kdo sleduje vývoj hnutí ANO, ví, že pan předseda tohle říká od samého počátku. Já o tom úplně přesvědčená nejsem," řekla dnes Jermanová. Na otázku, proč ANO v koalici nepředložilo návrh na zrušení Senátu, odvětila, že hnutí má v tuto chvíli jiné priority a že zrušení horní komory není věc, kterou by ANO "chtělo tlačit". Upozornila, že změna Ústavy nezáleží jen na koalici, musely by se na ní shodnout strany napříč politickým spektrem.

Další účastník diskuse, senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL), podotkl, že je nešťastné, když ten, kdo v politice prohraje, hned podá prohlášení, které vyjadřuje jeho zklamání. "Asi by bylo lépe, kdyby Andrej Babiš polkl a spolkl hořkou pilulku a ta slova si nechal až někdy na diskusi o příštím rozpočtu. V tuto chvíli si myslím, že to bylo ukřivděné," poznamenal. Lidovci v senátních volbách zvítězili, uspěli v devíti z 27 obvodů.

Podle Jermanové je potřeba zamyslet se spíše nad tím, jak senátní volby zatraktivnit a zvýšit tím účast voličů - například tím, že by volby napříště nebyly dvoukolové. Zvolit svého kandidáta do horní komory přišlo jen 15,38 procenta voličů, nejméně v historii. S nutností hledat způsob, jak by se účast zvýšila, souhlasil i další z hostů debaty, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). Podle něj vyšší účast pozvedne i autoritu Senátu mezi občany.