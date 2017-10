Vady řeči? Ještě i prvňáci s nimi bojují

Breptají, koktají, patlají… Až třetina prvňáků má problémy s řečí. A jejich počet rok od roku stoupá. Kdo za to může? Zmizí vada řeči sama od sebe?

Ilustrační fotoFoto: Deník / Fanta Michal

„Většinou jsou vady řeči podchyceny už v mateřské škole. Přesto v naší škole pracuje logoped, který dětem pomáhá i v průběhu školní docházky. I tak v prvních třídách máme pět šest dětí s různými řečovými vadami,“ říká učitelka 1.A ZŠ Generála Píky v Ostravě Dagmar Burková.

V každé hodině českého jazyka praktikují jazykové rozcvičky, dechová a hlasová cvičení, pilují jazykolamy, rozdělují slova na slabiky a hlásky. „Snažíme se, aby výslovnost problematických hlásek, jako r, ř či sykavek, žáci brzo zvládli,“ vysvětluje Dagmar Burková.

Předškoláci jsou podle odborníků řečově připraveni tak na 70 procent. Někteří bohužel ani po odkladu povinné školní docházky nejsou bez vady řeči a docházejí na logopedii během školy.

„Nejvíce pracuji s dětmi ze školek, nejčastější vadou je dyslálie multiplex. Často řeším také opožděný vývoj řeči, dysfázii, a bez zajímavosti nezůstává, že narůstá počet autistických dětí,“ říká klinická logopedka Zora Vaňková.

Na nedostatečném vývoji řeči se podílí média a omezená komunikace v rodině. „Dítěti je potřeba nastavit správný mluvní vzor, poskytnout podněty k rozvoji řeči, a to formou říkanek, písní, vyprávěním pohádek a zpětnou vazbou dítěte,“ vysvětluje odbornice.

Rodiče dítěte s vadou řeči by měli vyhledat logopeda už okolo čtyř let věku dítěte.

„Setkávám se s nesprávnými názory typu: Však on se to ve škole doučí, až bude sám chtít,“ říká odbornice. Učitelka Dagmar Burková má naštěstí opačnou zkušenost. „Zatím jsem se ve své praxi setkala se zodpovědnými rodiči, kteří s dětmi, které to potřebují, docházejí do logopedické ordinace pravidelně,“ usmívá se.

Logopedická terapie je individuální, i tady záleží na rodině, jak spolupracuje. „Na nápravu řeči není ale nikdy pozdě. Ovšem ve vyšším věku je daleko více zatěžující,“ říká logopedka Zora Vaňková.

Pořádné patálie pak mají žáci trpící nějakou vadou řeči v psaném projevu. „Když neumí hlásku správně vyslovit, tak ji i špatně zaznamenají. Třeba místo sešit napíšou šešit,“ vysvětluje učitelka s tím, že se setkala i se staršími žáky, kteří nerozuměli vlastní rukou napsaným diktátům.

Většina prvňáků však řeší ještě jeden podstatný handicap výměnu zubů. „Ortodontická léčba zásadně ovlivňuje zlepšení výslovnosti, výměna zubů může prodloužit nápravu některých hlásek, ale není zásadní překážkou při terapii. Daleko horší jsou již zmínění lehkomyslní a nezodpovědní rodiče, kteří vady řeči podceňují,“ míní logopedka.