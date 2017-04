Jihočeská koalice už má papír na spolupráci

ANO i ČSSD podle dubnového průzkumu agentury STEM od března mírně posílily. Poslance by měly též KSČM, ODS, KDU-ČSL a TOP 09. STAN by získal jen zhruba dvě procenta hlasů, v součtu se sedmiprocentním ziskem lidovců by to této koalici potřebných deset procent pro vstup do Sněmovny nedalo. Piráti by na rozdíl od březnového šetření na poslanecká křesla rovněž těsně nedosáhli, podobně jako hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Výsledky průzkumu dnes STEM poskytl ČTK.