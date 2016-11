Jihočeský hejtman Zimola pro Deník: Zapomínáme na život za skly svých automobilů

Praha - Jiří Zimola je úspěšný regionální politik, potřetí obhájil post hejtmana Jihočeského kraje. Ačkoliv je kritikem pražského vedení ČSSD, na březnovém sjezdu se s Bohuslavem Sobotkou o předsednictví neutká, dokonce nebude usilovat ani o funkci místopředsedy strany. Jaro je ale ještě daleko, a pokud budou sociální demokracii dál padat preference, něco zásadního se bude muset udělat.

Teď to vypadá, že sjezd ČSSD nebude nijak převratnou událostí, neboť Bohuslav Sobotka bude jediný kandidát na předsedu. Jenže v okamžiku, kdy Jeroným Tejc řekl, že se bude ucházet o místo prvního místopředsedy, je zřejmé, že část ČSSD už se chystá na situaci po očekávané prohře ve volbách na podzim 2017. Bude Tejc příštím šéfem sociální demokracie?

Nemohu hodnotit ambice Jeronýma Tejce, jehož znám jako schopného právníka a člověka znalého sněmovních a stranických procesů. Rozhodně nesouhlasím s tím, že březnový sjezd nebude převratný. I současná diskuse, kterou si sociální demokracie prochází, je odrazem určitého kvasu, z něhož může vzejít nová dynamika. My jsme si zvykli na rybník plný líných kaprů, a když nás začala prohánět štika Andrej Babiš, teprve jsme si uvědomili, že je třeba přidat.

Jeroným Tejc bude soupeřit s Milanem Chovancem. Komu z nich byste dal svůj hlas?

Nechci hodnotit jen tyto dva kandidáty, možná se o post prvního místopředsedy budou ucházet i další. Jeroným Tejc ale uvedl, že Bohuslav Sobotka s Milanem Chovancem si před dvěma roky na sjezdu řekli o důvěru jako tandem. Dostali ji a jejím výsledkem je současný stav ČSSD, který se mi nelíbí. Budu chtít slyšet jak od Bohuslava Sobotky, tak od Milana Chovance, ale i Jeronýma Tejce, co bychom měli dělat, abychom ten volný pád zastavili .

Tak pojďme k jeho příčinám a ponechme stranou fenomén Andreje Babiše, protože i vy tvrdíte, že nelze všechno svalovat jen na něj. Proč ČSSD přestává u lidí bodovat, když plní svůj program a není za ní žádný skandál?

Přestože se nechci věnovat Andreji Babišovi, jednu věc je potřeba říct. On se tu nezjevil jako deus ex machina. Standardní politické strany si ho vytvořily tím, že zčásti rezignovaly na své sliby, zčásti proto, že se nechovaly podle pravidel. Byla jen otázka času, kdy naštvaná společnost vygeneruje někoho jako Andrej Babiš. A teď jsme si zvykli říkat, že se nám nedaří kvůli tvrdé, agresivní Babišově politice, místo toho, abychom se podívali sami na sebe. Doporučoval bych všem sociálním demokratům stoupnout si před zrcadlo a podívat se na to, jak vypadáme.

Možná by stačilo stoupnout si před voliče, protože oni jsou nejlepším zrcadlem politiků.

Tak jsem to myslel. Já mezi ně chodím a nikdy se mi nelíbily předvolební cirkusy, kdy se postaví pódium, rozbalí se reproduktory, vytáhnou vlaječky ČSSD a povolají hostesky, které ani nevědí, na jaký mítink přišly. Takhle se politika dělat nedá, za lidmi se musí jezdit a hovořit s nimi. O to jsem se vždycky snažil.

Co vám při těch setkáních říkají?

Oceňují, že chci znát jejich problémy a nebojím se s nimi diskutovat. Ptám se, nakolik se ČSSD uzavřela sama do sebe, do vnitrostranického světa a úplně zapomněla na člověka, v jehož jménu všechno dělá, nebo alespoň to říká? A potřebuje ho u volebních uren. Bez témat, kterými ti lidé dole žijí, se jí to ale nemůže podařit.

Která to jsou?

Rozhodně je nezajímají naše personální půtky. Ale my se na naši společnost musíme podívat jinak než Andrej Babiš. Ten nás chce řídit jako firmu, což znamená, že když je někdo slabší, je vyměněn a nahrazen někým produktivnějším. Já to vnímám spíš jako rodinu, kde žijí táta, máma, děti, prarodiče, a když někdo potřebuje podržet, tak se mu nabídne pomocná ruka.

Však také Andrej Babiš mluví o rodinné firmě, kde se slabší učí od schopnějšího a silný pomáhá ostatním.

Ale pořád je to firma, kde je prioritní zisk. Já mluvím o rodině, kde se ví, jaké kdo má potřeby. Musíme se zajímat o to, jak se lidé dopraví do zaměstnání, jak jim budeme garantovat dobrou mzdu, dostatek míst pro jejich děti ve školkách, neudělali jsme nic v podpoře technických oborů, produkujeme tisíce humanitně vzdělaných studentů, kteří už nikdy nebudou pracovat manuálně, málo myslíme na to, zda se lidé po odchodu ze zaměstnání budou schopni jako penzisté uživit. Zapomínáme se dívat na život, který je za skly našich automobilů, kanceláří a sněmovny. Ten život běží úplně jinak.

Bohuslav Sobotka by asi nevěřícně kroutil hlavou a ptal se, co to ten Zimola vypráví, vždyť ČSSD přece plní svůj program, zvyšuje platy učitelů, lékařů a policistů, rozšiřuje kapacitu školek, zrušila zdravotnické poplatky, navýšila minimální mzdu. Nejde spíš o to, že v docela dobré ekonomické situaci lidé inklinují k jiným obavám? Mají strach z nejisté mezinárodní situace, terorismu, migrantů, šikany z Bruselu. A na ten nedáváte odpovědi. Andrej Babiš ano, krátké, stručné, častokrát nerealizovatelné, ale jasné.

Dávám vám za pravdu, že představitelé sociální demokracie neumějí pojmenovávat problémy a společnost tím dál znejisťují. Andrej Babiš na rozdíl od nás umí uchopit jakékoliv téma a srozumitelně ho interpretovat konečnému příjemci, voliči. My jsme propadli našemu politickému ptydepe, kterému lidé vůbec nerozumějí. A tak, přestože vláda pracuje dobře a ČSSD plní svůj program, voliči to necítí a nemají důvod ji za to odměňovat.

Hned po prohraných volbách sepsal bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek poměrně přesnou analýzu toho, co se stalo. A kromě jiného uvedl zhruba deset témat, která by měla ČSSD uchopit, ať už jde o církevní restituce, nové zdroje elektřiny, digitální ekonomiku, ochranu spotřebitele, principiální odmítání amerického radaru. Podle něj politická strana musí téměř denně nastolovat nová témata, což ČSSD neumí, a pokud se k tomu odhodlá, skončí to většinou nezájmem publika. Má pravdu?

Nikdy jsem se neřadil do fanklubu Jiřího Paroubka, ale nemohu mu upřít velmi zdravý náhled na společenské problémy a musím říct, že v mnoha bodech, které vypíchl, jsem mu dával za pravdu (Jiří Paroubek navrhl i rozdělení funkce premiéra a předsedy ČSSD, což prosazuje také Jiří Zimola – pozn. red.). Možná kvůli vládní agendě a zodpovědnosti, kterou neseme, jsme poněkud propadli každodennímu politickému mikromanagementu, řízení ministerstev či Strakovy akademie a nezvedali jsme atraktivní témata, která by rozvířila hladinu veřejného mínění, o nichž by se zkrátka mluvilo.

Ne že by se nemluvilo. Po prohraných volbách Bohuslav Sobotka otevřel několik témat, akorát že šla poněkud proti sobě. Nejdřív ohlásil, že je třeba se zaměřit na liberální městské voliče, pak podepsal pročínské prohlášení, napsal dopis členům ČSSD, kde za hlavního viníka potíží ČSSD označil Andreje Babiše, aby vzápětí z vlády vyhodil dva ministry, které Babiš nejvíc kritizoval. Copak se to v centrále Lidového domu děje?

Ani jednu z těch věcí bych Bohuslavu Sobotkovi nevyčítal, pokud by nebyly spojeny v jednom balíku. Když se vyslovil pro získávání městských liberálů, dosud voličů zelených a pirátů, bylo to v pořádku. K tomu jsem jen podotkl, že by ČSSD neměla zapomínat na voliče na venkově a měla by mít ambici se rozkročit šířeji. Ani v tzv. prohlášení čtyř nevidím nic špatného.

Vy byste ho podepsal?

A proč bych neměl?

Protože ten text byl nadbytečný.

Nedokážu zhodnotit, nakolik byl nadbytečný, možná bylo nadbytečné ho dramaticky zveřejňovat. S jeho obsahem ale nemám problém, ten mám s tím, že k němu došlo pár dní po vyhlášení obratu ČSSD k liberálním městským vrstvám. Tam to přece na první pohled nehraje.

Zato to hraje s vyhozením Jiřího Dienstbiera z vlády.

Ale vyměnit ministry je výsostné premiérovo právo. Naopak jsem byl rád, že se konečně po měsíci od voleb odhodlal k podobnému kroku. Očekával jsem rázné řešení. Odpovědí nám bohužel bylo několikatýdenní tápání a dodnes trvající konzultace s ministry. Kdyby to bylo učiněno okamžitě a razantně, bylo by to na velkou jedničku.

Těžko ale můžete chtít oslovit vzdělané městské voliče a rozloučit se s ministrem, který je v očích této části levice reprezentuje. Což říkám s vědomím, že Jiří Dienstbier byl mimořádně nepopulární nejen v hnutí ANO, ale i u členů ČSSD.

Jiří Dienstbier trpí utkvělou představou, že jsem se snad nějak podílel na jeho odvolání. Nebudu mu to vyvracet, protože nemá cenu bránit se nepravdivým výrokům. Já jsem naopak vnímal, že jeho vládní agenda byla nelehká, a oceňoval jsem i jeho některé kroky v legislativní radě vlády. Navíc měl na starosti lidskoprávní a menšinovou agendu, která zkrátka nepatří k nejpopulárnějším. Vyčítal jsem mu ale něco jiného, konkrétně jeho zkratkovité až frackovité jednání po oznámení jeho odvolání.

Přesto jste kritizoval spíš odvolání Svatopluka Němečka. Proč?

Neměl jsem pocit, že pan Němeček byl unavený a byl slabým článkem vládního řetězu. Naopak jsem měl za to, že se snažil hájit sociálnědemokratický program v oblasti zdravotnictví. Ta výměna mě proto překvapila, možná o to víc, kým byl nahrazen.

Jak to? Miloslav Ludvík je profesionál, manažer, ředitel největší a ziskové nemocnice.

Miloslava Ludvíka v tomto směru nijak nezpochybňuji, jeho profesní erudice je jasná. Jen si nejsem jist, že je našimi sympatizanty a voliči vnímán jako autentický sociální demokrat.

S tím mají politici vůbec problém, a to všude na světě. Trumpa lidé volili do značné míry i proto, že byl autentický. Totéž platí pro Andreje Babiše, který mluví srozumitelně a lidově, takže mu fandí i voliči KSČM či ČSSD. Vnímáte tohle jako bolavé místo vaší strany?

To je přece jasné. My nemáme šanci vyhrát jakékoliv volby bez toho, že za nás budou mluvit věrohodní a sympatie budící politici. Lidé vždy dají na interprety volebních programů, které jinak příliš nečtou. V současném moderním světě, jak ukázaly i americké volby, se stírají rozdíly mezi pravicovým a levicovým smýšlením. Lidé si přestávají vybírat podle toho, zda se někdo řadí ke konzervativcům nebo liberálům, ale volí podle toho, co kdo říká, jak u toho působí, zda se mu dá věřit. Pak se může stát, že bývalí voliči KSČM dávají hlas Andreji Babišovi, který se poté, co vysál voliče ODS, nyní zaměřil na levicový elektorát.

Pak je tu ale velké nebezpečí v tom, že se strany začnou předhánět v populistických výkřicích. Ubrání se politici ČSSD tomu, nač láká třeba Tomio Okamura, který tu nechce ani jednoho migranta, příznivce Evropské unie označuje za zrádce národních zájmů, nejraději by sebral sociální dávky každému, kdo je delší dobu bez práce, odmítá inkluzivní vzdělávání?

S těmito myšlenkami se já absolutně nemohu ztotožnit, ačkoli připouštím, že mezi sympatizanty ČSSD se najdou lidé, kteří mohou chtít slyšet názory tak krajní a tak hnědé, jako jsou ty Okamurovy. Nemyslím si ale, že to je většinová tužba sociálnědemokratických voličů. A do značné míry je to naše vina, když jim nedokážeme vysvětlit, že jim nic nehrozí a že v naší zemi se mohou cítit bezpečně. My prostě s lidmi musíme mluvit, v kampani jsem to dělal, aniž bych jednou jedinkrát strašil tím, že nám hrozí přívaly migrantů. My je musíme přesvědčit, že to máme pod kontrolou, že se tím zabýváme, že to řešíme.

Ústecký vicehejtman Jaroslav Foldyna to asi vidí jinak, když šel do koalice s Okamurovou SPD. Tento politik uvedl, že hlavním problémem ČSSD je nevyřešený vztah s Milošem Zemanem. Podle něj byste se měli jednoznačně přihlásit k tomu, že bude vaším prezidentským kandidátem. Měla by si v tom ČSSD udělat jasno a nemást voliče?

Momentálně jsou ohlášeny dvě kandidatury, a to pánů Hilšera a Horáčka. Ani jeden z nich není pro mě tím, koho by měla sociální demokracie podpořit.

Na to se neptám. Měl by být Miloš Zeman kandidátem ČSSD?

Miloš Zeman se ještě nerozhodl, zda bude funkci obhajovat, takže vyčkejme na jeho stanovisko. Kdyby se na jaře rozhodl kladně, podle mě by bylo v zájmu sociální demokracie, i když asi ne všech sociálních demokratů, podpořit Miloše Zemana jako svého kandidáta.

Ačkoliv ho Bohuslav Sobotka označil spíš za národního konzervativce než levicového politika? A přestože podpořil velmi pravicové prezidentské kandidáty, jakými jsou Donald Trump či Norbert Hofer?

Ale to je možné vnímat i tak, že měl kritický pohled na Hillary Clintonovou, a já si také nemyslím, že Obamova administrativa, jejíž byla představitelkou, dělala všechno excelentně. Pravolevé vidění nám často zabraňuje vnímat věci v jasném světle, odhalovat chyby těch, kteří jaksi patří do našeho tábora. Nechci se uzavírat do pravolevých škatulek, a tak postoje Miloše Zemana chápu. Navíc jsem přesvědčen, že on je levicový politik, což nutně neznamená, že vždy musí podpořit toho levicově proklamovaného kandidáta.

Přijal jste kandidaturu na šéfa Asociace krajů ČR. Andrej Babiš se ale rozhodl vás nepodpořit, ačkoli v kampani se o vás vyjadřoval pochvalně a v povolebním vyjednávání se zasadil o vaše setrvání v hejtmanském křesle. Proč teď obrátil?

Mě to nepřekvapilo. Rozumím ambici hnutí ANO, které na základě volebních výsledků usiluje o vedení asociace. Nezpochybňuji odbornou erudici lidí, kteří se za ANO stali hejtmany, jen jsem si dovolil připomenout, že s asociací nemají žádné zkušenosti. Na rozdíl ode mě či Jiřího Běhounka, kteří tam působíme už osm let. Při vší úctě k novým kolegům z ANO si nemyslím, že tu problematiku znají. Osobně mám zájem, aby se asociace přestala prezentovat jako politické kladivo, čímž narážím na Michala Haška, a soustředila se na pozitivní lobbing ve prospěch krajů a jejich občanů. To nejhorší, co by nás mohlo potkat, je, že se na ustavujícím prosincovém jednání asociace nedokážeme shodnout na předsedovi, nebo že získá těsnou nadpoloviční většinu. Já bych nechtěl být předsedou, který se bude opírat o sedm nebo osm hlasů. To by nemělo smysl.

Proč?

Stalo by se něco podobného jako v minulých letech, kdy se pražská primátorka Adriana Krnáčová, která byla v asociaci jedinou zástupkyní ANO, jejích zasedání nezúčastňovala.

Takže raději podpoříte karlovarskou hejtmanku z ANO Janu Vildumetzovou?

Ale to by přece dopadlo stejně. Vyjádřením Andreje Babiše se celá volba šéfa asociace zpolarizovala a pro obě skupiny je dnes obtížné ustoupit ze svých pozic.

Co tedy s tím?

Pokud nám všem zvoleným hejtmanům půjde skutečně o to, aby asociace plnila svoji hlavní roli a vytvářela účinný tlak na vládu a ministry dopravy, obrany, zdravotnictví či spravedlnosti, ať jsou z jakékoliv strany, pak bychom se mohli dohodnout na rotaci předsednictví. Mohlo by jít o roční, nebo dokonce půlroční střídání, podobně jako je to při předsednictví EU. Nevím, jakou odezvu tento nápad bude mít, ale myslím, že je to jediná šance, jak se zbavit současného napětí. Navíc by se dalo ušetřit i na stálé kanceláři krajů, protože její správu by během svého předsednictví zvládl bez problémů každý krajský úřad.

VizitkaNarodil se 28. března 1971 v Třebíči.



Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, aprobace český jazyk-dějepis.



Od října 1995 do listopadu 1998 působil jako učitel na ZŠ v Nové Bystřici.



V roce 1998 byl poprvé zvolen starostou Nové Bystřice, opětovně pak v letech 2002 a 2006.



Před osmi lety se stal hejtmanem Jihočeského kraje za ČSSD, post obhájil v letech 2012 a 2016.



Na podzim 2013 se stal poslancem, mandát složil k 31. březnu 2014. Členem ČSSD je od roku 2000.