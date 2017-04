Jihomoravskou ČSSD do voleb nejspíš povede Sobotka, Hašek na kandidátce chybí

Jihomoravští sociální demokraté v pondělí odpoledne rozhodli o návrhu kandidátky do podzimních voleb do poslanecké sněmovny. „Stranu na jihu Moravy do voleb povede premiér Bohuslav Sobotka," řekl krajský tajemník Michal Škerle. Bývalý hejtman Michal Hašek na kandidátce sociálních demokratů chybí. Kandidátku ještě musí potvrdit stranické volby na konci května.

Lidovci do voleb půjdou společně se Starosty a nezávislými. „Lídrem společné kandidátky je Jiří Mihola," uvedl jihomoravský krajský tajemník lidovců Petr Cajzl. Zatím jen lídra kandidátky potvrdila ODS, je jím Petr Fiala. Schválenou kandidátskou listinu do podzimních voleb mají už jihomoravští komunisté. „Lídrem kandidátky je Ivo Pojezný," uvedl tajemník strany Josef Bouda. Kdo do podzimních voleb do poslanecké sněmovny povede na jižní Moravě TOP 09 a ANO, zatím není jasné. O lídrech stran se rozhodne na přelomu dubna a května.

Autor: Eliška Gáfriková