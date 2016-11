Jiné financování. Změní školy?

/INFOGRAFIKA/ Je správné posílat základním a středním školám peníze podle toho, kolik v nich sedí dětí? Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) si myslí, že nikoli, protože to neodráží to, jak kvalitně kde učí. „Je to jediný spravedlivý způsob financování, změny povedou k destabilizaci systému," tvrdí expert ODS na školství Václav Klaus ml. „Není to domyšlené," myslí si členka sněmovního poslaneckého výboru Nina Nováková (TOP 09).

Právě s jeho poslanci se zítra sejde šéfka resortu, aby jim blíže představila návrh nového financování regionálního školství, které by mělo platit od září 2019. V podkladech, které má Deník k dispozici, ministerstvo školství rozebírá, proč dosavadní systém rozpisu prostředků ze státního do krajských rozpočtů už nevyhovuje. Centrum teď například nemůže zhodnotit objektivní zvláštnosti regionů, třeba rozdílnou velikost mateřských a základních škol či odlišnou oborovou strukturu středního a vyššího odborného školství a už vůbec ne náročnost podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. „Mezi jednotlivými kraji vznikají velké rozdíly ve výši finanční podpory ve stejném oboru vzdělání," píše se v rozboru. Hlavním důvodem pro změnu je ale fakt, že současný systém nezohledňuje skutečný rozsah vzdělávání poskytovaný žákům konkrétní školou. „Ta, která danému počtu žáků nabízí nižší objem pedagogické práce, než stanovuje normativ, je zvýhodněna a naopak škola, jež by ho v zájmu kvality vzdělávání chtěla zvýšit, je výrazně limitována," objasňuje ministryně Valachová. Peníze podle úvazků Poslankyně Nina Nováková ovšem soudí, že přesně tohle se v chystané novele školského zákona neřeší. „Nově by se měly peníze posílat podle úvazků, avšak ty jsou na každé škole jiné, neboť neexistují jednotné učební plány, ba ani názvy předmětů. Ministerstvo tak nemůže vědět, kolik se reálně odučí," míní Nováková. V resortním materiálu se zatím bez konkrétních čísel uvádí, že v budoucnu závazný předpis stanoví pro mateřské, základní a střední školy a pro družiny „maximální rozsah vzdělávání, nebo přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu". Škola pak získá finanční prostředky na skutečný počet jejich pedagogů, pokud hodinové vyjádření úvazků nepřekročí stanovený maximální rozsah." Nině Novákové vadí i to, že novinka nesměřuje ke snižování počtu žáků ve třídách. „Dnes je stanoveno maximum 30 dětí, minimum sedmnáct, což nutí ředitele z ekonomických důvodů mít větší třídy a nedělit je. Kdyby byl minimální počet patnáct žáků, vedlo by to ke vzniku menších tříd, což je žádoucí trend," soudí Nováková. Je pravda, že ministryně Valachová zdůvodnila odklad maturity z matematiky na středních odborných školách až po roce 2022 právě potřebou dělené výuky, kterou umožní chystaná změna financování. „Jenže vyhláška ani zákon se snížením spodní hranice počtu žáků nepočítají. To považuji za chybu," trvá na svém poslankyně TOP 09. Pro zvětšení klikněte na obrázek!

