Jiří Brady dostal cenu za smiřování lidí mezi sebou

Praha - Pamětník holokaustu Jiří Brady dnes v sídle Židovské obce Praha obdržel cenu Prix Irene. Cena se udílí těm, kdo se zasloužili o smiřování různých skupin lidí. Osmaosmdesátiletý Brady v posledních dnech v Praze obdržel četná ocenění a vyznamenání. Politici i občanské iniciativy tak reagují na skutečnost, že navzdory údajnému úmyslu prezident Miloš Zeman neudělí ve svátek 28. října Bradymu jedno z nejvyšších státních vyznamenání.

Jiří Brady. Foto: DENÍK/ Zuzana Macková

Aféru odstartovalo vyjádření ministra kultury a Bradyho příbuzného Daniela Hermana (KDU-ČSL), podle kterého mu Zeman řekl, že Bradyho ze seznamu oceněných škrtne, pokud se ministr sejde s dalajlamou. Hrad to popírá.

Michaela Sidenberg, kurátorka Židovského muzea v Praze, v dnešním laudatiu připomněla Bradyho život a jeho práci. Uvedla, že si zaslouží jakékoli vyznamenání a jistě není důležité, že nepřichází od současné hlavy státu zvolené většinou českých občanů.

"Máme vzpomínat na ty, kteří to nepřežili. Děkuji vám za to přijetí a beru to jako přijetí od všech, kteří by tu měli být, a nejsou. L'chaim," připil Brady symbolicky s hebrejsky proneseným přípitkem všem, kdo holokaust nepřežili, včetně jeho rodičů.

Mezi projevy a přáními Bradymu z řad těch, kdo mu dnes cenu udílejí, zaznívalo, že se stydí za události spojené s vyznamenání. "Ale díky jeho (Zemanovu) hroznému chování dostanete mnoho cen a lidé se seznámí blíže s vašimi knížkami i s vámi," uvedla jedna z promlouvajících. Bradyho dcera ocenila podporu od českých lidí, které se podle ní rodině dostává. To, že z Pražského hradu prostřednictvím jeho úředníků zaznívá, že jejímu otci nevolali s oznámením o udělení vyznamenání, označila za absurdní.

Brady dostal pozvánku na výroční konferenci k Osvětimi konanou příští rok

Tajemník federace židovských obcí Tomáš Kraus pozval Bradyho jako hlavního řečníka na výroční konferenci k Osvětimi konanou příští rok.

Cena Prix Irene nese jméno Irene Bloomfieldové, britské psychoterapeutky. V 90. letech v Praze vyučila generaci terapeutů zabývajících se léčbou traumatu holokaustu a jeho přenosu přes generace. Cenu uděluje spolek Irene vzniklý z iniciativy signatářů Charty 77, zmíněných terapeutů a dalších občanů.

Cena se udílí od roku 2003 a k jejím laureátům patří politik Rudolf Battěk, romský aktivista Karel Holomek či novinář a lidskoprávní aktivista Igor Blaževič. Letos se jejím laureátem stal teprve před pár dny, 21. října, anglický psychoanalytik Earl Hopper. Zástupci spolku uvádějí, že rozhodnutí udělit cenu Bradymu bylo učiněno spontánně poté, co účastníkům konference s udílením ceny spojené došla "ta neuvěřitelná zpráva o zneucťující manipulaci se státním vyznamenáním".