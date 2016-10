Jiří Čunek pro Deník: Všichni chtějí být u toho, program nikdo neřeší

Praha - Bývalý šéf lidovců Miroslav Kalousek (nyní TOP 09) označil svého nástupce v předsednickém křesle KDU-ČSL Jiřího Čunka veřejně za „tupce" a neveřejně za „debila". Měřeno hlasy voličů je ale vítězem vzájemného duelu v roce 2016 Jiří Čunek.

Jiří Čunek poskytl rozhovor DeníkuFoto: DENÍK/ Klára Cvrčková

V krajských volbách získal nejvíc preferenčních kroužků a pravděpodobně se stane hejtmanem Zlínského kraje. Jak známo, Kalouskova TOP 09 v letošním hlasování prohrála. Jiří Čunek se stal fenoménem krajských voleb a není divu, že na rozdíl od hekticky jednajících regionálních politiků ve středu pobýval v Praze a v poklidu si se mnou povídal v Senátu.

Jak to u vás v kraji vypadá, už je koalice dohodnuta?

Ještě ne, ale není kam spěchat, máme do listopadu čas.

Máte osobní preference ohledně koaličních partnerů?

Do základní skupiny pro vážnější jednání patří partneři, kteří se umístili těsně za námi, tj. hnutí ANO a pak Starostové. Budeme hovořit i s ODS. Jsem přesvědčen, že bychom měli vůli občanů přetavit do podoby krajské vlády. Dosud vládnoucí sociální demokraté a komunisté získali deset zastupitelů, tedy méně než čtvrtinu, takže nepatří k hlavnímu proudu, který musí dostat přednost.

Vůli občanů ale politici příliš nectí. Babišovo hnutí vyhrálo v devíti krajích, avšak hejtmany bude asi mít sotva čtyři, zatímco ČSSD až pět. Co za takovou strategií poražených vidíte?

Pro mě jako starého matadora je neuvěřitelně úsměvné, jak všichni mluví o potřebě najít programový průnik. Téměř ze sta procent nikdo ze zvolených zastupitelů nic takového nehledá. Když si totiž programy přečtete, v těch nejdůležitějších částech se shodují. Všichni chtějí napojení na dálnici, opravy silnic, fungující zdravotnictví a sociální péči. Podstatné je, kdo to dělá. Ďábel je totiž skryt v detailu a i ohromnou stavbu může položit jedna žaba (zdůrazňuje krátký tvar), která tam nikdy ani nebyla, ale zelení si ji mohou vymyslet.

Tak o co jde, o vyšoupnutí nepohodlných kverulantů, nebo o nějaké vazby z minulosti, pohlídání si penězovodů z Prahy či Bruselu?

Jde o přirozenou a správnou touhu všech dostat se do krajské vlády, být u toho. Vůbec nechci spekulovat o tom, zda jde o snahu zachovat si dobře placená místa nebo něco zakrýt. Může jít i o poctivé lidi, kteří u toho chtějí zůstat, protože je to osobně naplňuje a jsou přesvědčeni, že to dělají dobře. Otázka je, jestli si to myslí i jejich akcionáři, tedy voliči. Teď na mnoha místech ukázali, že jsou jiného názoru, a politici se domnívají, že je za čtyři roky přesvědčí, nebo minimálně, že se na okolnosti vzniku koalice zapomene.

Podle vás by měl mít právo prvního tahu vítěz voleb, ať už jsou úmysly ostatních jakkoli čisté?

Měl. Když lidovci minule skončili druzí, nepovažoval jsem postup ČSSD, která nás obešla, za podvod. Jen jsem kritizoval, že se spojila s komunisty. Kdyby začala jednat s námi, samozřejmě bychom uznali, že jako první na pásce má nárok na hejtmana. Poctivě ale musím přiznat, že se mnou je někdy těžké spolupracovat, zvláště když si někdo myslí, že se celé volební období dá prospat, nejsem moc pohodlný partner, takže chápu jejich volbu. Přesto jsem přesvědčen, že to, co se děje nyní, není správné. Je to souručenství slabých proti vítězi, které nikdy nedá dohromady nějakou sílu. Pro kraj a politickou kulturu v Česku to není dobré.

Příští hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (za ČSSD) řekl, že hnutí ANO se obchází především kvůli obavě z budoucích problémů. Po komunálních volbách se totiž mnohé radniční koalice rozpadly právě proto, že se hádaly různé frakce ANO, typickým příkladem je Praha nebo Ústí nad Labem. Vy se toho v případě koalice s ANO ve Zlínském kraji nebojíte?

Ne, protože máme spoustu možností, jak to vyřešit. Až budu hejtmanem, budu radu řídit, a pokud zaznamenám problémy, budu je řešit. Já jsem přesvědčen, že jsem člověk shovívavý a mírný, leč všichni ostatní tvrdí pravý opak, takže mám pověst politika, který nenechá problémy vyhnívat.

To se budete vměšovat do hádek v klubu koaliční strany?

Když to budou jejich problémy, které nezasahují do chodu kraje, nebude mě to zajímat. V opačném případě řeknu, že nic takového tady nestrpím, a to bez ohledu na sílu, kterou máme my a oni. Většinou už vyřknutí kritiky vede k nápravě.

Reprezentujete jednu z nejtradičnějších českých politických stran s dlouhou historií. Jak se díváte na vstup podnikatele Andreje Babiše jako bojovníka proti klasickým partajím do české politiky?

Nezkoumám, jestli šel do politiky, aby páchal dobro, nebo konal zlo. Jeho nástup vnímám jako hurikán, který rozbil vazby, jež způsobily zmar české politiky.

Jaké vazby?

Různá spojenectví, kdy politici ovládali mnohé soudce, státní zástupce, policisty a určovali, že mají zlikvidovat tu Čunka, tu zase někoho jiného. A netýkalo se to jen politiky, ale i byznysové sféry, kdy se ničili podnikatelé, kteří na trhu někomu překáželi. Jsem si jist, že toto je zásadní problém České republiky, ne jestli bude v čele strany ten či onen. Andrej Babiš, jsa dost silný sám, ty lidi nepotřeboval, dál je neživil, a tak jim vyschly prameny. To je pro naši republiku ohromný přínos. Když Miroslav Kalousek bubnuje, že chce ochránit českou demokracii před Andrejem Babišem, tak to je pro mě nejlepší smutný fór, který jsem kdy slyšel.

Pořád jsem nepochopila, jaké vazby měl pan Babiš rozbíjet. Ty, které vás ochránily před soudem a jež posléze bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová nazvala „justiční mafií"? Někteří z nás si přece pamatují na větu Pavla Kučery z Nejvyššího soudu, kterou adresoval žalobkyni Zlatuši Andělové: „Nezávislost justice musí jít stranou politickým zájmům." Vaši kauzu údajného uplácení zastavil státní zástupce Salichov, před soud se vůbec nedostala. Nelitujete toho?

Určitě by bylo lepší, kdyby se před soud dostala. O to ale v mé kauze vůbec nešlo. Obecně platí, že když má policie podezření, že se stal trestný čin, pustí se do prověřování, a pokud přesvědčí státního zástupce, začne to šetřit. Získá-li důkazy, předloží to soudu. To by se mělo dít bez vědomí veřejnosti. U mě ale ještě předtím, než se vše začalo prošetřovat, už to bylo v médiích a novináři říkali státním zástupcům a policii, co mají dělat.

To jsme se tedy od roku 2007, kdy jste byl obviněn, příliš daleko nedostali, účelové úniky z trestních spisů do médií jsou na denním pořádku i dnes, naposledy v souvislosti s kauzou, v níž figurují policejní prezident Tomáš Tuhý a expolicista Jiří Komárek.

Ano, je to pořád stejné. Já jsem byl první z těch vysoce postavených objektů, kdy si státní zástupci ověřili, že spolupráce s médii jim dává neuvěřitelnou sílu, takže pak si mohou dělat, co chtějí. Kdyby před třemi roky Janu Nagyovou přivedli na náměstí a upálili, nikdo by neřekl půl slova a nenamítl, že trest smrti neexistuje. Nemáme ji rádi, není nám sympatická, tak to uděláme. Tak by to ovšem být nemělo. Vše se mělo odehrát v neveřejném řízení bez přítomnosti tisku. Nijak se manželů Nečasových nezastávám, ale jisté je, že celý případ byl proveden špatně. Teď je to u soudu, který zatím žádnou jejich vinu neshledal. A stejné to bylo se mnou. Policisté a státní zástupci, kteří porušovali zákon, měli být pohnáni ke zodpovědnosti a dávno vyhozeni z funkcí, ale to se neděje. Klice, která je ovládala, se to hodilo. Myslím, že aktuální spor mezi policejním prezidentem a státními zástupci je neuvěřitelně zdravý.

Prosím?

Ano, konečně na sebe narazily dva podobně silné tábory, takže se pročistí jak policie, tak státní zastupitelství. Nastane doba, kdy ty složky začnou pracovat tak, jak mají, tedy že nedojde k očerňování lidí, kteří vůbec nic nespáchali. V mém případě to mělo být tak, že nikdo nic vědět neměl, mělo se to prošetřovat, a když se žádná podezření nepotvrdila, měli to bez vědomí veřejnosti uzavřít. Nebo měli moji věc předat soudu, ale ne mě vláčet v médiích a porušit všechna myslitelná pravidla. V den, kdy se tady hlasovalo o mém vydání k trestnímu stíhání, si dokonce policie vyžádala seznam všech návštěvníků, kteří přišli do Senátu, k čemuž nebyl jediný důvod. Pak to totiž vypadá, že naše životy řídí někdo úplně jiný a nikdo si před nimi nemůže být jistý, a to není demokracie.

Jak vnímáte současné dění kolem policejní reorganizace, vynuceného odchodu Roberta Šlachty, vzpouru státních zástupců a ustavení sněmovní vyšetřovací komise?

Pokud jediný člověk v Česku řekne, že tomu rozumí a ví, jak to je, je to hlupák a netřeba se s ním bavit. Policistů je přes 40 tisíc, státních zástupců kolem tisíce. Každý z nich buď pracuje dobře, nebo hraje nějakou hru. Nikdo přesně neví, kdo je ten či onen. Vyšetřovací komise musí tu kauzu rozplést, udělat nějaký závěr a potrestat viníky. A pak je nutné nastavit kontrolovatelný systém, který včas rozpozná jedince, kteří uhnou a místo aby pracovali, hrají hry, jejichž cílem je dostat před soud každého, koho se jim zamane.

Když se v souvislosti s krajskými volbami mluví o fenoménu Čunek, vlastně se tím říká, že jste jakési vybočení. Koneckonců i Andrej Babiš tvrdí, že nejste pravý lidovec. Jaký tedy jste lidovec?

Myslím, že ten pravý. V politice jsou pro mě konzervativní hodnoty velmi důležité. Jen se domnívám, že mí kolegové lidovectví dříve hledali jen v tom, že někdo chodí do kostela.

V čem jiném tedy je?

Chcete moji charakteristiku? Vytknu si cíl a za ním jdu. Trvale říkám, co si myslím, a své názory na důležité věci neměním. Mohu se občas splést, ale hlavní směr neopouštím, a tím je přivádět k odpovědnosti neodpovědné. Nemyslím jen Romy, ale i jiné sociálně vyloučené skupiny, což už zdaleka není totéž. Dnes jsou v nich mnoha desítkami procent zastoupeni lidé z majority, kteří začali žít jako sociálně vyloučení, ne způsobem bydlení, ale tím, že se vezou na sociální podpoře společnosti. Nejde jen o to, že by se vyhýbali práci, ale oni se celkově ke svému životu chovají neodpovědně. Lidovectví, jak já ho chápu, znamená, že odpovědnost vidíme i tam, kde ji jiní nevidí. Je to odpovědnost otce a matky za rodinu a děti. Dnes se nikdo nepozastavuje nad tím, že se lidé rozvádějí jako na běžícím páse, střídají partnery, že každé dítě má několik strýců, otců, nebo jak si říkají. Mnoho žen prohlašuje, že jsou osamělé samoživitelky, které potřebují výživné od státu. Ale nikdo je přece do volného svazku nenutil, většinou si svůj život vybraly samy. K vdovám má být společnost velkorysá, ale proč by taková měla být k ženě s osmým partnerem? Musíme vytvářet systém, který povede rodiče k odpovědnosti.

Nechme spletité osudy žen bokem, bavme se o politicích a jejich odpovědnosti. Vy budete řídit kraj, kde je velmi rozličná úroveň zdravotnictví. Nemocnice v Uherském Hradišti je skvělá, výdělečná, zato Baťova ve Zlíně plná problémů, možná včetně trestněprávních. Můžete zaručit, že během svých čtyř let dáte krajské zdravotnictví do pořádku?

Abych čtenáře nemátl, tak neříkám ANO, ale jo, vyřeším to. Mnohdy nejde jen o odpovědnost, ale také o schopnosti. Znám spoustu odpovědných lidí, kteří v práci sedí celý den, ale udělají polovinu toho, co jiní schopní za pár hodin.

Vy budete odpovědný za to, aby nemocnice řídili schopní manažeři.

Jsem zodpovědný za to, aby to fungovalo. Buď si do ředitelského křesla sednu sám, nebo tam vyšlu jiné schopné, kteří řídit umějí. Nebojím se, že bychom nevybrali správné lidi.

Odpovědnost politiků je také v tom, jakou nastavují laťku ve veřejném prostoru, zda společnost táhnou dolů, nebo nahoru. Vy jste kvůli svým výrokům a pak také činům ve vztahu k romským spoluobčanům i sporu s asistentkou Marcelou Urbanovou byl v minulosti mnohokrát na tapetě. V očích voličů ve Vsetíně a teď i Zlínském kraji vás to evidentně nepoškodilo. V čem jste se tak výrazně protnuli?

Mí voliči nejsou hlupáci, což říkám na adresu těch, kteří jimi jsou, protože aniž by přijeli do Vsetína, dokážou rozumovat a vynášet soudy o tom, co se tu s nepřizpůsobivými obyvateli děje. Teď když vítězím, přicházejí mi stovky mailů a esemesek, ale mezi těmi náhlými přáteli se najde i pár upřímných lidí, kteří napsali, že se mi omlouvají, protože konečně vše viděli na vlastní oči. No a na Vsetínsku je to jednodušší, protože jako politik tam působím od roku 1998, takže místní obyvatelé přece jen někdy kolem těch bytových kontejnerů prošli. Před několika dny jsme slavili deset let fungování domů na Poschlé. Mnozí neskrývali údiv, když porovnali fotografie ze zahájení provozu a po deseti letech. Zjistili, že až na trochu vybledlou barvu je tam všude čisto, cesty i chodníky jsou upravené a vše funguje jako normální sídliště.

Ptal jste se Romů z Poschlé, jestli vás volili?

Ne, protože Romové většinou k volbám nechodí. Ale pokud se mezi nimi našli nějací prozíraví jedinci, tak ti mě asi volit šli, abych už konečně vypadl ze vsetínské radnice, protože pode mnou se jim moc dobře nevede. Teď totiž musejí pracovat a mají zkrátka samou svízel. Za deset let fungování nepřizpůsobivých občanů na Poschlé, tedy 36 rodin, evidujeme dluh necelých dvacet tisíc. Což je méně než na kterémkoliv jiném sídlišti. To je výsledek mé práce. Lidé ve Zlínském kraji zkrátka mohou porovnat, co říkám, a co dělám. Tady v Praze, kde je všechno daleko, může každý plácat, co chce, protože se to skoro nedá ověřit.

V povolebním vysílání ČT jste se furiantsky ohradil proti otázce Václava Moravce, jestli po tom úspěchu budete usilovat o návrat do centrální politiky, třeba přes post místopředsedy KDU-ČSL, že tak malé cíle vy si nekladete. Takže plánem je křeslo šéfa lidovců?

Budu-li mít chuť a možnost, tak to udělám. Momentálně se ale soustředím na to, abychom dali dohromady kraj a abych ukončil své působení na vsetínské radnici tak, aby se ve všem dalo hned pokračovat. Za Vsetín se dál cítím odpovědný. To jsou mé aktuální starosti, protože vím, že nic z věcí příštích mi neunikne. Lidé, kteří se chtějí stát předsedou KDU-ČSL, se mohou přihlásit až na sjezdu, takže nic jsem nepropásl. Teď na to myslet nemusím.

Takový luxus si pražští politici dovolit nemohou. Za rok jsou sněmovní volby, musejí se chystat kandidátky. A také vybírat případní uchazeči o Hrad. Měli by lidovci jasně říct, koho by v prezidentském úřadě chtěli vidět?

Myslím, že ano. Měli bychom se ale shodnout na osobnosti, která bude o mandát opravdu schopna bojovat.

Chcete říct na důstojném soupeři Miloše Zemana?

Ano. Abychom tam nedali nějakého figuranta do počtu, který nemá reálnou šanci. A pak soudím, že strany, které by chtěly někoho navrhnout, by se pokud možno měly spojit a vytipovat co nejmenší počet kandidátů.

Rozumím správně, že nejste fanouškem Miloše Zemana a jeho druhého volebního období jako prezidenta ČR?

To určitě nejsem.

Citáty

„Romové většinou k volbám nechodí. Ale pokud se mezi nimi našli nějací prozíraví jedinci, tak ti mě asi volit šli, abych už konečně vypadl ze vsetínské radnice, protože pode mnou se jim moc dobře nevede. Teď totiž musejí pracovat a mají zkrátka samou svízel. Za deset let fungování nepřizpůsobivých občanů na Poschlé, tedy 36 rodin, evidujeme dluh necelých dvacet tisíc."



„Když Miroslav Kalousek bubnuje, že chce ochránit českou demokracii před Andrejem Babišem, tak to je pro mě nejlepší smutný fór, který jsem kdy slyšel."

KDO JE JIŘÍ ČUNEK

Narodil se 22. února 1959 ve Zlíně.



Vyučil se automechanikem, při zaměstnání si udělal maturitu na Střední průmyslové škole strojní v Gottwaldově. Pak působil ve Zbrojovce Vsetín jako bezpečnostní technik a vedoucí bezpečnosti práce.



V roce 1990 vstoupil do KDU-ČSL, v roce 1998 se stal starostou Vsetína a o dva roky později byl zvolen do krajského zastupitelstva.

Před deseti lety se poprvé stal senátorem a v prosinci 2006 vystřídal Miroslava Kalouska v čele KDU-ČSL. V lednu následujícího roku byl jmenován ministrem pro místní rozvoj a vicepremiérem v Topolánkově vládě.



Po aférách s výroky o vsetínských Romech a údajné korupční kauze odstoupil formálně z vládních funkcí. Do nich se v dubnu 2008 vrátil, ale po rekonstrukci vlády v lednu 2009 z ní definitivně odešel. Téhož roku v květnu neobhájil post předsedy lidovců a stáhl se do místní politiky. Uspěl ve všech následujících komunálních, krajských i senátních volbách. Od prosince 2014 je opětovně starostou Vsetína.



V letošních krajských volbách lidovci pod jeho vedením vyhráli ve Zlínském kraji. Jiří Čunek získal nejvíc preferenčních hlasů ze všech kandidátů na zastupitele – 14 468.