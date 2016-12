Jiřičtí vězni se nově učí chovat daňky přímo v areálu věznice

Jiřice - Nejdříve úly se včelami, nyní také samostatný chov daňků, který by se měl postupem času rozšiřovat. To jsou netypické programy, do kterých se mohou zapojit vězni v Jiřicích na Nymbursku. Připravuje je pro ně vedení Vězeňské služby ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti. Šéfové obou institucí v těchto dnech nový projekt představili.

„Záměrem projektu je využít prostor rozsáhlých pozemků v areálu jiřické věznice, které jsou velmi vhodné právě pro farmový chov daňků, a dosáhnout chovu daňků s vyváženým ekonomickým průběhem, kde by předpokládané výnosy z činnosti mohly pokrýt provozní náklady chovu," uvedla mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová. Výnosy by zajišťoval prodej dančího masa. Aktuálně probíhá stabilizace stáda daňků a seznamování odsouzených s touto činností. K péči o stádo je nyní vyčleněno pět odsouzených. V rámci programů zacházení by se chovem mohly zabývat až desítky vězňů. Výchovný charakter Hlavním cílem pochopitelně není vznik velké výdělečné farmy, ale především zaměstnání vězňů s výchovnými prvky. Cíli projektu jsou vytváření pracovních návyků u odsouzených a modelů chování ve vztahu k přírodě a chovu zvířat. A také smysluplné trávení volného času odsouzených. V neposlední řadě by pak měl kontakt se zvířaty být prostředkem výchovy k ekologii a využití přítomnosti živých tvorů jako prostředek terapie. Podle generálního ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala se to bude týkat především odsouzených v dozorové části věznice. „Práce má ve výkonu trestu v první řadě umožnit udržení stávajících pracovních návyků pro ty odsouzené, kteří před příchodem do věznice již pracovali, a vytvoření základu pracovních návyků pro odsouzené, kteří nikdy v životě nepracovali, nebo mají velmi malou pracovní zkušenost. Většina vězeňské populace má o práci zájem a kromě potřeby příjmů volá i po smysluplné náplni vězeňského života," řekl Dohnal. Snížení recidivy vězňů Představení nového projektu se zúčastnil i ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Ten zdůraznil, že chce podporovat projekty, jejichž cílem je snížení recidivy vězňů. Tedy návrat co nejmenšího procenta odsouzených znovu za mříže. „V oblasti vězeňství bych se do konce funkčního období rád věnoval dvěma oblastem. Za prvé je to zvýšení samostatnosti odsouzených, kteří opouštějí výkon trestu. Tím učiníme maximum pro to, aby se odsouzení do věznic nevraceli. Za druhé chceme dál zvyšovat zaměstnanost těch, kteří ve výkonu trestu právě jsou. Jsem velmi rád, že v Jiřicích se daří v rámci těchto projektů realizovat obojí," řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán. V Jiřicích se chystá také další pilotní projekt takzvané otevřené věznice. Vězni budou bydlet v klasických domech, ovšem v areálu ohraničeném ploty a ostnatým drátem. Čtěte také: Jiřická věznice se má stát největší v České republice

