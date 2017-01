Česko sevře mrazivý vzduch z Finska

Praha - Po vydatnějším sněžení zima naservíruje také silné mrazy. Na západě Čech mohou teploty spadnout až na minus 18 stupňů Celsia, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Až do dnešního večera se také v některých částech země mohou stále tvořit sněhové jazyky, které už ráno spolu se silným větrem komplikovaly dopravu.

Zima přinese v příštích dnech silné mrazy.Foto: Alena Šatrová

Od severovýchodu Evropy z oblasti Finska se k nám nasune velmi studený arktický vzduch, který způsobí, že v noci na sobotu klesnou teploty v průměru k hodnotám kolem 15 až 17 stupňů Celsia. Podle českobudějovického meteorologa Františka Vavrušky se budou naměřené údaje místně lišit. „V mrazových kotlinách a na šumavských slatích může být mráz ještě silnější," uvedl meteorolog. V neděli na svátek Křtu Páně by mrazy měly povolit, ale znovu se ohlásí sněžení.

Čtěte také: Ve Staňkově na Domažlicku dnes ráno naměřili minus 20 stupňů

Silný mráz uvidí lidé na teploměrech už v pátek v noci a ráno na Tři krále. Podle předpovědi půjde o 10 až 13 °C. Ani přes den se vůbec neohřejeme, protože naměříme maximálně 9 až 6 °C, v 1000 metrech na horách zůstane jen kolem 13 °C.

Pro kraje Karlovarský a Plzeňský platí od dnešních 21:00 do sobotních 10:00 výstraha ČHMÚ s vysokým stupněm nebezpečí. V krajích Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském je v platnosti výstraha s nízkým stupněm nebezpečí od 21:00 až do odvolání. Ve zbytku republiky pak platí výstraha s nízkým stupněm nebezpečí od 21:00 do sobotních 10:00.

"Vzhledem k čerstvému větru a prachovému sněhu se mohou do pátečního večera na Českomoravské vrchovině a v krajích na východě a severovýchodě našeho území nadále tvořit sněhové jazyky," uvedli meteorologové.

Tříkrálovým koledníkům tak letos bude pořádná zima…

Nízké teploty nepodceňují ani v temelínské elektrárně

Výkonu elektrárny mráz sice svědčí, energetici ale musí připravit a průběžně kontrolovat pomocnou technologii.

Ve středu napadly v Temelíně tři centimetry sněhu. Vítr v nárazech dosahoval rychlosti 55 km/h. „Zatím to bylo hlavně o odklízení navátého sněhu z komunikací. Technologii jsme na zimu připravili už v říjnu a listopadu," poznamenal temelínský mluvčí Marek Sviták.

„Zazimování" elektrárny obnáší především kontrolu a přípravu pomocné technologie. Reaktoru se zima nějak nedotýká. Díky speciální ochranné budově jsou zde podmínky stabilní po celý rok. „Při přípravě na zimu se například kontrolují přímotopy, které udržují plusové teploty v bezobslužných místnostech. Kontrolujeme třeba i to, že jsou zavřená všechna okna. Je to podobné tomu, jak se na zimu připravuje rodinný dům," vyjmenoval mluvčí.

Čtěte také: Jihomoravské noclehárny pro bezdomovce jsou v mrazivých dnech téměř naplněné

Další kontroly provádí ČEZ na jaderných elektrárnách v době, kdy mají uhodit silné mrazy. Celkově jde o desítky různých ověření, kdy se sledují například vozidla v areálu elektrárny, potrubní mosty, rozvody chladicí vody či zavření oken. Při mrazech jsou tyto kontroly mnohem častější než při běžných zimních teplotách.

Mrazivé počasí ale Temelínu spíše svědčí. Leden tradičně patří k měsícům, kdy elektrárna vyrábí nejvíce elektřiny. Například rozdíl mezi zimním a letním obdobím představuje denně ve výrobě řádově desetitisíce kWh elektřiny. Při nízkých zimních teplotách se lépe ochlazuje voda v chladicích věžích. Díky tomu pak turbogenerátor může dosáhnout vyššího výkonu.