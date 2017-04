Jižní Čechy sevřel sníh, na Prachaticku byl vyhlášen kalamitní stav

Páteční ráno pro mnohé řidiče přineslo komplikace. Zejména na Prachaticku a Českokrumlovsku jsou kvůli popadaným stromům uzavřené některé úseky. Byl vyhlášen kalamitní stav.

8.32 hod. - Tištěný páteční Jihočeský deník může přijít do schránek později. Kvůli nepříznému počasí dochází podle infotmaci České pošty ke zpoždění doručování tisku v celé oblasti Jižních Čech.



8.31 hod. - Do bílé barvy se probudilo i Táborsko. S Prachatickem se sněžení na Táborsku vůbec nedá srovnat, místostarosta Mladé Vožice Václav Slabý bílé okolí přirovnal k pocukrované bábovce. "Bílé jsou jen střechy a tráva, ale sněží ještě teď," uvedl kolem půl deváté.

Silničáři jsou sice v pohotovosti, ale vyjíždět nemuseli. Sjízdnost silnic pár vloček neohrozí. "Vyjíždět jsme nemuseli, máme štěstí, že je nad nulou, takže silnici jsou v pořádku," ujistila ředitelka táborské správy silnic Radka Pavlíková.

Zatímco přímo v Táboře jen prší, bílo ráno měli i ve Veselí nad Lužnicí.

8.12 hod. - Prachatice - Od ZŠ ve Vodňanské ulici už stojí kolona aut, provoz řídí městská policie. Ve Starých Prachaticích je strom přes cestu, hasiči ho odstraňují a kolony jsou z obou stran.

Pro kamiony je zavřeno

silnice II/163 Frymburk - Dolní Dvořiště, II/162 Větřní - Světlík. „Největší problémy jsou na Českokrumlovsku a Prachaticku a okolo Českých Budějovic mám nahlášené popadané stromy v úseku Mokré - Třebín - Dubné a Střížov - Komařice. Zavřená byla silnice Vimperk - Strážný, ta se už otevřela," řekla dispečerka Správy a údržby silnic (SÚS) Jihočeského kraje Jiřina Marková. SÚS má na Prachaticku v terénu deset sypačů a tři traktory, na Českokrumlovsku šest sypačů, ale dva uvízly kvůli tomu, že kamiony zablokovaly silnici.

8.11 hod. - Na Českokrumlovsku vládne bezproudí. Rožmberk nad Vltavou je od v obležení popadaných stromů. Místní dobrovolní hasiči z Přízeřu se situací zabývají a na úklidu se podílejí od 3.30 hodin. Snaží se zprůjezdnit cesty na Větřní, Malšín a Zátoň. Stromy popadaly na elektrické vedení, také do řeky.

V Černé v Pošumaví , přes kterou nyní vede objížďka pro nákladní automobily kvůli rekonstrukci železničního přejezdu v Kaplici Nádraží, stojí řada kamionů a nemohou dál. V obci navíc nejde elektrický proud.

8.01 hod. - Silničáři kvůli sněhu na Jindřichohradecku nevyjížděli. Přestože řidiči ráno museli také na Jindřichohradecku ze svých vozidel odmetat sníh, silničáři kvůli zimní údržbě nevyjížděli. Jak informoval ředitel jindřichohradeckého závodu Správy a údržby silnic Josef Tolkner, na Jindřichohradecku není situace tak závažná, jako v jiných částech kraje. "Měli jsme tady několik ojedinělých případů, byli jsme před Nekrasínem odstraňovat strom a na Bystřicku u Bílé. Tam nám ho odstranili hasiči. To jsou snad jediné dva případy. Jinak v podstatě nás to až zas tak nezasáhlo. Teď akorát má nějak přestat padat, takže se to, co napadalo, začne zase rozpouštět. Na silniční síti samozřejmě nějaké zbytky rozbředlého sněhu jsou, ale není to zas tolik, abychom museli organizovat nějaký zásah. Technika v terénu kvůli zimní údržbě není. Technika je v terénu kvůli běžným údržbovým pracem," informoval.

7.38 hod. - Nehody. Na Jindřichohradecku se ráno staly hned dvě nehody. Jedno auto havarovalo u Bednárce. Komplikace se očekávají zhruba do 9 hodin. U Horní Pěny policisté šetřili nehodu dvou aut. Oba karamboly byly naštěstí bez zranění.

7.24 hod. - Sníh zastavil i vlaky. Železniční dopravu, už tak v kraji ochromenou kvůli aktuální sérii výluk, ještě více paralyzovalo nebezpečí pádů stromů na trať.

Kvůli sněhové kalamitě je omezen provoz na tratích České Budějovice – Černý Kříž, Rybník – Lipno nad Vltavou, České Budějovice – Summerau, Číčenice – Nové Údolí, Strakonice – Volary, České Velenice – Gmünd. České dráhy uvádějí, že náhradní autobusovou přepravu se nepodařilo zajistit kvůli nesjízdnosti silnic.

7.15 hod. - Zásahy hasičů: Od půlnoci do páteční sedmé hodiny ranní vyjížděli jihočeští hasiči ke 120 vícečetným událostem. Mluvčí hasičů Vendula Matějů upřesnila, že nejčastěji je třeba odstraňovat popadané stromy, které nevydrží tíhu mokrého sněhu. „Vícečetná událost znamená, že při jednom výjezdu hasiči odklízejí více stromů," vysvětlila Vendula Matějů. Doplnila, že nejsou hlášené žádné zraněné osoby či pády stromů na domy. Nejvíce zasaženo je Prachaticko, konkrétně Volarsko, a Českokrumlovsko.

7.12 hod. - Provoz stojí také na Lhenice, sníh se sype. Auta jsou zablokovaná u Zlatého potoka. Cestáři prý mají také potíže dostat se z Nebahov na Lhenice.

7.10 hod. - Pozor! V Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku je nesjízdný kopec mezi Zahorčicemi a Jamným, problémy mají řidiči i na silnici určené pro kamiony směrem od mezinárodního tahu E55 k Březí.

„Většina obyvatel obce ale dojíždí za prací do Budějovic, přitom cesta do krajského města je od nás v pohodě sjízdná i na letních pneumatikách," zjistil si Jan Zeman.

Na úklid sněhu byli Boršovští připraveni, ale s technikou do ulic zatím nevyrazili. „Sníh rychle potaje. A kdybychom chodníky začali něčím sypat, bylo by to podle mě horší než lepší," uzavřel Jan Zeman.

7.07 hod. - Z Prachatic do Volar lze projet. Jen kamiony směřující na Prachatice stojí za sebou tak blízko, že mezi nimi nelze kličkovat. Stačilo by, aby mezi sebou nechali rozestupy. Šoféři,kteří tudy právě projeli nadávají, ale projet se dá. Možná by mohli pomoc policisté.

6.52 hod. - Kalamitní stav vyhlásili hasiči v pátek ráno na Prachaticku, kdo nemusí, ať raději nevyjíždí. Od čtvrtečního večera připadlo jen v Prachaticích deset centimetrů sněhu, ve vyšších polohách okresu místy i dvacet. Silnice z Prachatic do Volar je z obou stran posetá osobními i nákladními auty, jejich řidiče závěje strhly do stoky.

Řidiči vyčkávají pod kopcem a přemýšlejí, zda vůbec na trasu do Volar vyrazit. Ti, kdo vyrazili, čekají, co bude dál. Někteří jsou v Americké zatáčce, jiní v Perlovické. Shodují se, že jet se po téhle silnici nedá, protože to klouže.

Z druhé strany od Vimperka na hraniční přechod Strážný to jede úplně normálně, řidiči hlásí, že silnice je pouze mokrá. Cestáři kalamitu zvládají.

Profesionální i dobrovolní hasiči pomáhají s odklízením popadaných stromů. Před malou chvílí vyjížděli ti ze Strunkovic.

Plné ruce práce mají takésilničáři na němcké straně hranice. U Haidmühle kolem půlnoci skončilo auto v potoce.

Kde je nutné čekat problémy:

Neprůjezdné a uzavřené jsou momentálně podle policejních informací silnice v obcích Volary, Zbytiny, Křišťanov, Ktiš, Nová Pec, Želnava, Lenora, Horní Vltavice a Strážný na Prachaticku, dále se to týká obcí Brloh, Křemže, Velešín, Zvíkov, Netřebice, Střítež, Kaplice, Bujanov, Dolní Dvořiště, Vyšší Brod, Loučovice, Lipno nad Vltavou, Frymburk, Světlík, Černá v Pošumaví, Horní Planá na Českokrumlovsku. Na Budějovicku jsou neprůjezdné úseky v obcích Vrábče, Homole, Planá, Boršov nad Vltavou, Kamenný Újezd, Římov.

Další komunikace jsou částečně nesjízdné pro nákladní vozidla.

Problematická je i sjízdnost od Českých Budějovic na Rakousko.

Přibývají také nehody. Situaci budeme i nadále sledovat.