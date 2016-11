Johnson uctil v chrámu sv. Cyrila a Metoděje válečné oběti

Praha - Britský ministr zahraničí Boris Johnson dnes v podvečer uctil v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze památku českých a britských vojáků, kteří padli ve válečných konfliktech. V kryptě kostela položil spolu s velitelem vzdušných sil Armády ČR Jaromírem Šebestou a britskou velvyslankyní Jan Thompsonovou věnce k bustám padlých parašutistů. Johnson tak jako ostatní členové delegace měli na klopě vlčí mák, symbol Dne válečných veteránů, který celosvětově připadá na dnešek.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson položil věnec v Národním památníku hrdinů heydrichiády při své návštěvě 11. listopadu v Praze.Foto: ČTK/Šulová Kateřina

Johnson je první člen britské vlády, který přijel do Česka po červnovém referendu, v němž se britští voliči vyslovili pro vystoupení z EU. Setkal se v Praze se svým protějškem Lubomírem Zaorálkem.

"Je mi ctí zastupovat Spojené království při pietní vzpomínce na místě posledního vzdoru československých vojáků Jozefa Gabčíka, Jana Kubiše a dalších, kteří za pomoci královského letectva přispěli k osvobození Československa od nacistické okupace," uvedl Johnson v tiskovém prohlášení.

Tato epizoda československých dějin představuje jeden z mnoha milníků dlouholeté spolupráce v obraně mezi Českou republikou a Spojeným královstvím, dodala britská ambasáda.

Návštěva vysokého představitele Spojeného království není v Národním památníku hrdinů heydrichiády v Resslově ulici první. Před několika lety tam zavítal i princ Charles.

Johnson po položení věnců setrval v kryptě několik minut bez přítomnosti médií, poté si prohlédl i kostel. Návštěva kostela trvala asi půl hodiny.

Společné historické momenty

Šebesta upozornil na společné historické momenty. "Britové československým občanům umožnili, aby vstoupili do jejich armády, utvořili zde české jednotky a bojovali proti nacistickému Německu, ať už v západní Evropě anebo v severní Africe," řekl.

Spolupráce trvá až do současnosti, například v přípravě do zahraničních misí. "Posíláme naše vojáky na výcvik do Velké Británie, takže ta historická paralela tady pořád je," dodal generálmajor, který se nedávno vrátil z jedenáctiměsíčního kurzu v britské královské škole obranných studií.

Úkryt v roce 1942 poskytla československým parašutistům zhruba na tři týdny česká pravoslavná církev po útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vojenská operace Anthropoid proti Heydrichovi byla řízena československou exilovou vládou z Londýna a je považována za jeden z nejvýznamnějších aktů odboje.