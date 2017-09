Jsou psi praváci, nebo leváci? Ani jedno, preferují sever, ukázal český výzkum

Psi nejsou praváci ani leváci, při výběru upřednostňují sever. Zapadá to do teorie, že zvířata vnímají magnetické pole Země. Vyplývá to z průzkumu, který provedli vědci z České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze s kolegy z Německa. Studii vědců dnes publikoval odborný časopis PLOS ONE, uvedla ČZU v tiskové zprávě.

Vědci testovali 25 psů ze 14 plemen v 31 lokalitách na území České republiky a Německa. Testy trvaly několik měsíců, nastavené podmínky byly vždy stejné. "Psi volili mezi dvěma identickými miskami se stejnou potravou, které byly umístěny nalevo a napravo od psa a byly otáčeny tak, aby jejich umístění postupně vystřídalo všechny světové strany," popsal experiment mluvčí ČZU Josef Beránek. Badatelé zaznamenávali, jakou misku si pes vybral. ČTĚTE TAKÉ: Psi se dokážou orientovat podle směru, jakým jejich pán promluví Výsledek překvapil. Někteří psi se sice projevili jako pravostranní, jiní jako levostranní, výrazněji se ale orientovali podle něčeho jiného. "Malá a střední plemena, feny a starší jedinci při výběru ze dvou misek umístěných severním a východním směrem upřednostňovali ´severní´ misku, bez ohledu na to, zda byli ´praváci´ nebo ´leváci´," uvedl Beránek. Tento jev vědci nazvali "tahem na sever". Jen pro mladé psy a část samců bylo při výběru důležitější, zda je miska nalevo či napravo, než její severnější pozice. Lateralita, čili praváctví a leváctví, je nenáhodná a u člověka je velmi dobře prostudovaná. Uplatňuje se i u zvířat, kde se ale může dostat do střetu s jiným typem orientace v prostoru. Jde o vnímání magnetického pole Země, které vědci předpokládají u různých živočichů. Objev vědců z ČZU a z University Duisburg-Essen z Německa tento předpoklad posiluje. "Nenáhodnost tohoto psího chování významně zapadá do ´magnetického´ smyslu zvířat, který vědci po celém světě popisují jako magnetosenzitivitu, nebo magnetorecepci," uvedla ČZU. Odborný časopis PLOS ONE publikuje zprávy ze základního výzkumu z různých oborů vědy a z medicíny. ČTĚTE TAKÉ: Majitelé a psi jsou provázaní, ovlivňují stres, zjistili vědci

Autor: ČTK