Jurečka: Farmáři mají mít informace o prodeji pozemků, na kterých hospodaří

Měla by se zlepšit pozici farmářů vůči investorům a developerům, kteří pole pořizují spekulativně, a na půdě pak nehospodaří. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce, aby farmáři byli informování o prodeji polí, která mají v pronájmu. Farmáři nyní často ani nemají možnost předložit cenovou nabídku. Řekl to dnes Jurečka na sněmu Agrární komory ČR v Olomouci. Komora se tento bod snaží prosadit již delší dobu.

"Jsme připraveni s kolegy v rámci pracovní skupiny (na ministerstvu zemědělství) připravovat takové řešení, aby v České republice nebyl stav, kdy přijde jednoduše zahraniční investor, nebo i český investor-developer, který vůbec nemá zájem na zemědělské půdě hospodařit a vlastně jenom dělá úložku peněz," uvedl Jurečka.

Zemědělci si podle Jurečky stěžují, že by půdu rádi koupili i za vyšší cenu než investor, avšak vůbec nedostali možnost předložit majiteli pozemku cenovou nabídku. Investoři podle Jurečky často využívají neinformovanosti majitele pole a půdu spekulativně nakupují, aby výhledově zhodnotili vložené peníze.

"Chci vytvořit mechanismus, aby zemědělec měl vlastně šanci mít informaci, mohl podat nabídku vlastníkovi a půdu případně koupit," uvedl ministr. Rozhodnutí, komu zemědělskou půdu prodá, poté bude na vlastníkovi pozemku. Jurečka připomněl, že čeští farmáři hospodaří zejména na pronajaté půdě, která tvoří 70 procent obhospodařovaných ploch. "Je to (půda) klíčová komodita. Pokud ji ztratí, tak nemají budoucnost," dodal.

Agrární komora již delší dobu chce, aby zemědělci měli předkupní právo na pozemky, na kterých hospodaří. Má podle ní jít o jeden z nástrojů, který by zemědělce motivoval k větší péči o půdu a také o nástroj v boji proti suchu. "Nikdo nechce omezovat majitele půdy. Je to o tom, že když někdo na propachtované půdě hospodaří, tak by jako první měl vědět, že ta půda je k prodeji a mohl jednat o ceně. Majitel to pak může prodat, komu chce," řekl nový prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek.

Podle Zemědělského svazu cena zemědělské půdy v ČR stoupá, k čemuž přispívají i nákupy investorů, kteří chtějí vydělat na jejím dalším růstu. Například loni v prvním pololetí půda podle svazu podražila o pětinu a v roce 2015 o 16 pct. "Česká republika je jedna z mála zemí v EU, která nemá vůbec žádnou regulaci obchodování s půdou," upozornil předseda svazu Martin Pýcha.

Noví majitelé polí z řad spekulantů podle Pýchy farmářům nabízí pouze krátkodobé nájemní smlouvy, aby pozemky mohli v případě potřeby rychle prodat se ziskem. Farmáři tak nemají potřebnou jistotu a krátká výpovědní lhůta může znehodnotit jejich investice do péče o zemědělskou půdu.

Skupina poslanců KSČM nedávno předložila návrh na zavedení předkupního práva na zemědělskou půdu. Předkupní právo by měl mít stát zastoupený Státním pozemkovým úřadem nebo oprávnění uživatelé, tedy zemědělci, kteří jsou na dané půdě v nájmu nebo pachtu.