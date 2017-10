K volbám půjdou nejdříve Češi v Americe. Kvůli časovému posunu

Volby českých poslanců začnou s jednodenním předstihem na americkém kontinentu. Důvodem je časový posun, kvůli kterému se na ambasádách v Americe bude volit už ve čtvrtek a v pátek. Bez tohoto opatření by bylo nutné ještě devět hodin po sobotním ukončení hlasování v Česku počkat se zveřejňováním výsledků na to, až by skončilo hlasování i na generálním konzulátu v Los Angeles.

Jako první budou moci volit poslance Češi na ambasádách v Brazílii a Argentině, a to ve čtvrtek 19. října v 19:00 středoevropského letního času. Hodinu poté se otevřou volební místnosti na Kubě, na východním pobřeží Spojených států a v Kanadě. Volební štafeta se z USA přesune podle časových pásem do Austrálie a Asie a skončí v Evropě a na africkém kontinentu, kde se bude podobně jako v Česku hlasovat standardně v pátek 20. a v sobotu 21. října. ČTĚTE TAKÉ: Chcete volit jinde? Vyřídíme vám voličský průkaz, lákají Piráti Volební místnosti budou otevřeny na 108 místech ve světě, a to převážně na českých velvyslanectvích nebo také v místech, kde působí čeští vojáci, například na základnách Balad v Iráku a Bagram v Afghánistánu. V porovnání s minulými sněmovními volbami čtyři místa přibyla. Nově se bude hlasovat na konzulátu v čínském městě Čcheng-tu, na zastupitelských úřadech v keňském Nairobi, senegalském Dakaru, zambijské Lusace a kolumbijské metropoli Bogotě a na konzulátu v iráckém Irbílu. Volit se nebude na generálním konzulátu v Doněcku, který Česko uzavřelo v roce 2014 kvůli bojům na východě Ukrajiny, nebo na velvyslanectví v Libyi. ČTĚTE TAKÉ: Průzkumy nás podhodnocují. Chceme dosáhnout deseti procent, říká Okamura Možnost ovlivnit složení dolní komory českého parlamentu budou mít čeští občané, kteří trvale žijí nebo jen dočasně pobývají v cizině kvůli práci, studiu nebo rekreaci. Počet Čechů hlasujících v cizině se stabilně zvyšuje. Při premiéře před 15 lety přišlo hlasovat zhruba 3800 lidí, v roce 2006 jich bylo kolem 6700, o čtyři roky později 8222. K předčasným sněmovním volbám před čtyřmi lety se dostavilo na zastupitelské úřady 10571 voličů z asi 14 tisíc zapsaných voličů. ČTĚTE TAKÉ: Chcete si zřídit voličský průkaz? Pomůže k tomu nová aplikace na Facebooku

Autor: ČTK