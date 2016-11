K soudu ohledně žaloby kvůli nošení hidžábu dorazily desítky lidí

Praha - Desítky studentek dnes přišly k Obvodnímu soudu pro Prahu 10, který má projednat žalobu na střední zdravotnickou školu kvůli zákazu nošení hidžábu, podpořit ředitelku školy. Žalobu podala její bývalá studentka muslimského vyznání, podle které škola uvedeným zákazem porušila zásadu rovného zacházení a domáhá se omluvy.

spor o nošení hidžábu do školFoto: ČTK

K soudnímu jednání dnes podle posledních informací ale nedorazí, prý má strach.

K soudu přišli i příznivci islámu a soud kvůli velkému zájmu přesunul jednání do největší zasedací síně

"Přišly jsme podpořit naši ředitelku. Tohle je úplný nesmysl. Máme stanovený řád, který ona (muslimka) nedodržela," řekla jedna z demonstrujících studentek, podle které by všichni, bez výjimek, měli dodržovat stejná pravidla. Opačný názor prezentovala dívka, která dorazila k soudu v šátku. "Myslím, že je jedno, co kdo nosí na hlavě," řekla. Dívka školu ani studentku, která podala žalobu, nezná.

Kde končí osobní svoboda a platí zákon

Její prohlášení se ale nesetkalo s porozuměním u dalších přítomných. Muž středního věku na ni začal pokřikovat, že "to může rovnou nosit do práce hákový kříž". Podle něj mají cizinci respektovat český právní řád a zvyklosti. Přítomní odpůrci islámu posléze dívku vyzvali, aby si sundala šátek, prý je to uráží.

Ze zdravotnické školy v Ruské ulici odešly v roce 2013 dvě muslimky, údajně kvůli tomu, že na vyučování nesměly chodit v šátku zahalujícím vlasy a krk. Škola zákaz odůvodnila tím, že ve školním řádu jsou zapovězeny všechny pokrývky hlavy. Dívek se posléze zastala ombudsmanka Anna Šabatová, podle které se staly oběťmi nepřímé diskriminace, protože muslimský šátek je projevem jejich náboženství.

Zástupce Šabatové Stanislav Křeček se přišel na dnešní soudní jednání podívat. Dorazil i někdejší legislativní náměstek ministerstva spravedlnosti František Korbel, jehož manželka cizinku zastupuje.