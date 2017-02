Kabinet posoudí obnovu náhrad za škody způsobené kormorány

Za problematickou asi označí vláda snahu o obnovu náhrad za škody na rybách, které způsobili kormoráni. Poslanecký návrh postrádá podle podkladů pro pondělní zasedání kabinetu věcný i právní rozbor nynějšího stavu, navíc by znamenal rozpočtové dopady v řádu desítek milionů korun. Navzdory výtkám by měli ministři zaujmout k předloze skupiny poslanců z různých stran neutrální stanovisko.

Stát by měl podle návrhu vyplácet náhrady po omezenou dobu. Na tři roky by se vrátila praxe, která skončila s dubnem 2013, kdy kormorán vypadl ve vyhlášce ze seznamu zvláště chráněných živočichů a stát přestal rybáře odškodňovat. V zákonu o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy však kormorán zůstal.

Poslanci, k nimž patří i ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), proto chtějí kormorána ze zákona vyškrtnout a zavést tříleté přechodné období pro odškodňování. Od ledna do konce roku 2019 by rybáři dostávali stoprocentní náhradu prokazatelně způsobených škod a za rok 2020 náhradu 80procentní.

Kabinet by měl upozornit na to, že není zcela jasné, co by po třech letech nastalo. Autorům podle podkladů vytkne také to, že podrobněji nevymezili důvody, rozsah a výši náhrady škody, když nestanovili konkrétní podmínky, za nichž by bylo možné o kompenzace žádat. Pouhý odkaz v těchto věcech na nynější znění zákona není podle vládních legislativců dostatečný.

Důvodem pro vypuštění kormorána ze seznamu zvláště chráněných živočichů je podle předkladatelů novely to, že přestal existovat celospolečenský zájem na jeho ochraně. Umožnilo by to podle nich i jeho lov podle pravidel v zákoně o ochraně přírody a krajiny, ve tříletém období by mohly početní stavy kormorána klesnout.

Návrh na obnovu vyplácení náhrad za škody způsobené kormoránem velkým podala už jednou v tomto volebním období skupina poslanců ze zemědělského výboru. Vláda s tímto návrhem nesouhlasila a předkladatelé ho posléze stáhli.

Nynější návrh předložili autoři tak, aby ho Sněmovna mohla schválit ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Zatím není jasné, kdy se dolní komora k novele ve zbytku volebního období dostane.

