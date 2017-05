FOTO: Čekání na propuštění Jiřího Kajínka pokračuje už čtvrtý den

Jablonec n. N. - Věznice Rýnovice je v obležení novinářů už čtvrtý den. Nejznámější český vězeň čeká na podpis a doručení prezidentské milosti.

Neděle 21. května

14.00

Zatím to vypadá, že Hrad stejně jako Pánbůh ctí neděli, jako den, kdy se odpočívá. Před Věznicí Rýnovice je klid a na čekající novináře praží slunce.



12.36

Uběhlo několik dalších hodin a očekávaný dokument, prezidentská milost, zřejmě stále není na cestě. Před Rýnovickou věznici občas přicházejí zvědavci či podporovatelé Jiřího Kajínka v naději, že budou svědky jeho propuštění.

10.40

Na parkoviště u Věznice Rýnovice opět praží slunce. Novináři napříč mediální scénou jsou (někteří stále, jiný opět) na místě. Velké štáby se střídají, jiní tu i v autech přespali. Jediné sociální zázemí mají v podobě toalety a umývadla v místosti pro návštěvy umístěné ve strážním domku.

Nastane dnes Den D? Už padají u sázky.

Sobota 20. května

Novináři čekali i v sobotu 20. května, již třetí den, před Věznicí Rýnovice v Jablonci nad Nisou, v níž si odpykává trest vrah Jiří Kajínek. Za dvojnásobnou vraždu byl odsouzen na doživotí a ve vězení strávil 23 let. Nyní by se mohl dostat na svobodu díky prezidentské milosti od Miloše Zemana.

Ten slíbil, že milost podepíše po svém návratu z návštěvy Číny, blíže ale čas neupřesnil. Štáby tak pobývají na parkovišti před věznicí už od čtvrtečního rána. Baví se různě.

Hradní kancléř Vratislav Mynář v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že dokument poveze k podpisu prezidentovi republiky do Lán během soboty. Kdy ho ale Miloš Zeman skutečně podepíše, zůstává otázkou. Až se tak stane, rozběhne se administrativní proces vedoucí k propuštění Jiřího Kajínka na svobodu. To by mohlo trvat zhruba dvě hodiny, na rozdíl od tvrzení některých médií, že půjde o desítky minut.

Jablonecký soud nemá stálou službu

Originál milosti podepsané prezidentem je třeba doručit na soud, který nad Kajínkem vyřkl verdikt, tedy do Plzně. Kopie dokumentu zabezpečující Kajínkovi svobodu od prezidenta poputuje na Okresní soud v Jablonci nad Nisou.

Ten ale nemá, podle našeho zjištění stálou službu, která by jej bezprostředně převzala a doručila do věznice. Do budovy pro ni musí pověřený soudce zajet. V našem případě předsedkyně soudu Jana Brabcová.

Další noc stráví Kajínek ještě v cele

Až ona dojede do věznice a v přítomnosti ředitele Věznice Rýnovice Vlastimila Kříže obsah milosti odsouzenému Jiřímu Kajínkovi přečte, může on jít ven. Nicméně vězeň musí projít standardním kolečkem jako každý jiný… rozhovor se sociální pracovnicí, aktuální lékařská prohlídka, cesta do pokladny pro peníze a vyzvednou u administrativní pracovnice osobní věci a doklady.

Dá se tedy jednoznačně usuzovat, že Jiří Kajínek stráví ve vězeňské cele další noc. Ze soboty na neděli. A další noc na parkovišti stráví i někteří novináři, kteří zde bivakují už od čtvrtečního rána.

V poměru oblíbenosti vede Kajínek

Někteří diskutující na webech a sociálních sítích na téma čekajících novinářů už i vtipkují… "Čekání na Gogota!!!" Mají své fanoušky, stejně jako má fanoušky doživotně odsouzený vrah. V pohledu co do oblíbenosti, však jednoznačně v tomto duelu nad žurnalisty vítězí Jiří Kajínek.

V anketách, zda lidé považují za správné udělení milosti, převažuje ANO. V komentářích ale čekající novináře nechválí téměř nikdo. Například Honza Novotný v sobotu v 20:49 reagoval: "Panu Kajínkovi na nějakém dnu nesejde a ta novinářská smečka hyen ať chvilku vykvasí :-))" Některé komentáře jsou ještě drsnější.

"Novinářské manévry pokračují," nazval svůj příspěvek v diskusi Dušan Masár, a pokračuje: "Mediální hyeny jsou velmi unaveny, zima, studený vítr, sotva pletou nohama, ale jsou to mladí kluci, musí něco vydržet a musí pěkně čekat až pan president udělí milost. Protože novináři jsou nejen chudí, ale i lakomí, nechavají si jídlo a pití nosit od lidí z okolí, někteří pisálkové nervózně kouří. Kajínek čekal 23 let, to je realita."

Plzeňský soud uložil zřejmě nejznámějšímu českému vězni doživotní trest 23. června 1998. Odsoudil ho za to, že v roce 1993 zastřelil v serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory podnikatele Štefana Jandu a jeho osobního strážce Juliána Pokoše. Druhý bodyguard útok přežil. Kajínek se proslavil svým útěkem z nejstřeženějšího českého vězení v Mírově. Má řadu sympatizantů, kteří jsou přesvědčení o jeho nevině v kauze dvojnásobné vraždy. Kajínek žádá o obnovu procesu, zatímco jiní svědkové ho obviňují z manipulace veřejným míněním a ze zastrašování.

Jak se staví k milosti naši respondenti?

Deník oslovil stovky lokálních osobností s otázkou, zda souhlasí s milostí pro Jiřího Kajínka. Téměř dvě třetiny byly proti, jen 36 procent pro. Zde jsou argumenty obou táborů.

ANO

"Po zvážení všech faktických i etických skutečností, byť s řadou výhrad, souhlasím. Kajínek byl sice lump, ale z hlediska právního mu nebylo dokázáno nic tak zcela zásadního, aby strávil zbytek života za mřížemi, své už si odseděl." Libor Dušek, ekolog.



"Tolik vážených osob projevilo své pochybnosti o vině Kajínka (počínaje předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským konče investigativními novináři Jankem Kroupou a Josefem Klímou) a tolikrát byl přitom odmítnut nový proces, že se mi zdá milost po 23 letech ve vězení (navíc se sedmiletou podmínkou, že nesmí nic provést) i pro případ, že je vinen, snesitelná (kolik jiných lumpů a vrahů dostalo nižší tresty, než je 23 let). Vždyť pro případ, že je nevinen, se jedná o hrozný justiční omyl." Michael Canov, senátor a starosta Chrastavy.



"Podle toho, co jsem sledoval, v celé kauze byla řada nejasností. Navíc třiadvacetiletý trest, který si odseděl, je už dostatečný. Uvolní tak místo pro ty, kteří si vězení opravdu zaslouží." Bohumil Tesař, voják z povolání v důchodu.



"Vzhledem k mnoha nejasnostem při vyšetřování a Kajínkově zarputilosti bít se o pravdu i po 23 letech věznění. Často myslím na prezidenta JAR Mandelu." Lubomír Žmolík, starosta Lipová-lázně.

NE

"Milost je teologickým pojmem. A přichází po hříchu, tedy po uznání viny hříšníkem. A milost předpokládá nějaké vykoupení, tedy nutnost, aby někdo zaplatil za to, co se stalo. Respektive zaručit, že soudci zůstane v ruce jakási náhrada za odsouzeného. Milost, odpuštění a ani pardon se tomu nemá říkat ani náhodou! To, čemu říká někdo „milost", je akcí populisty, který potřebuje povzbudit jistou skupinku společnosti, že je stále na jejich vlně úpadku. A zároveň jde o libovůli stárnoucího monarchy, který má potřebí ponížit soudy všech typů, které se mohou případně vyjadřovat o monarchově kompetenci. Jestli nyní naznačuje, že se soudy mohly mýlit, pak s klidem řekne později, že soudy nejsou kompetentní." Daniel Kvasnička, správce a kazatel sboru Nového kostela Církve bratrské, Litomyšl



"Abych pravdu řekl, co se týče jeho propuštění, nemám úplně jasno. Naprosto ale nesouhlasím se Zemanovým odůvodněním. Mezi jeho voliči, těmi „obyčejnými lidmi", je totiž nejvíc zastánců konspiračních teorií, kterých je kolem Kajínka hodně. Takže jediným důvodem milosti je získání bodů od voličů. Hlavně ale jde o další z nekonečné série Zemanových popření sebe sama." Pepa Lábus, hudebník



"S udělením milosti nesouhlasím. Věřím, že je v případě „Kajínek" spousta nejasností, které by si asi zasloužily nové otevření případu u soudu. Obávám se, že je to panem prezidentem načasované gesto, vytvoření zástupného tématu, aby se pozornost občanů obrátila jiným směrem než ke konání pana prezidenta ve věci současné vládní krize." Tomáš Bindr, architekt.



"Myslím, že v okamžiku, kdy o vině a nevině bude rozhodovat plebiscit, dosáhli jsme konce civilizace! Samozřejmě že nevím, tisíc stránek k procesu jsem nečetl. Jsem přesvědčen, že obviněných z vraždy máme ve věznicích možná tak dalších 1500. Pojďme je tedy také pustit pravděpodobně také popírají svou vinu. Má Kajínek štěstí, že se proslavil? Znám i jiné slavné vinné." Vladimír Jindra, ředitel KD Střelnice Vrchlabí.



"Pokaždé, když si říkám, že už mě pan prezident nemá čím překvapit, zjistím, jak hluboce se mýlím. S omilostněním pravomocně odsouzeného vraha samozřejmě nesouhlasím, à propos nebyl to právě Miloš Zeman, který říkal, že milosti udílet nebude?" Jan Pokorný, středoškolský učitel.



"Protože i kdyby to bylo spravedlivé udělení milosti, nemělo by být zneužíváno pro politickou kampaň před prezidentskými volbami." Ondřej Polák, člen skupiny O5 a Radeček.