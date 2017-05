OBRAZEM: Čekání na propuštění Jiřího Kajínka pokračuje

Věznice Rýnovice je v obležení novinářů už třetí den. Nejslavnější český vězeň čeká na podpis a doručení prezidentské milosti.

Novináři čekali i v sobotu 20. května, již třetí den, před Věznicí Rýnovice v Jablonci nad Nisou, v níž si odpykává trest vrah Jiří Kajínek. Za dvojnásobnou vraždu byl odsouzen na doživotí a ve vězení strávil 23 let. Nyní by se mohl dostat na svobodu díky prezidentské milosti od Miloše Zemana.

Ten slíbil, že milost podepíše po svém návratu z návštěvy Číny, blíže ale čas neupřesnil. Štáby tak pobývají na parkovišti před věznicí už od čtvrtečního rána. Baví se různě.

Hradní kancléř Vratislav Mynář v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že dokument poveze k podpisu prezidentovi republiky do Lán během soboty. Kdy ho ale Miloš Zeman skutečně podepíše, zůstává otázkou. Až se tak stane, rozběhne se administrativní proces vedoucí k propuštění Jiřího Kajínka na svobodu. To by mohlo trvat zhruba dvě hodiny, na rozdíl od tvrzení některých médií, že půjde o desítky minut.

Jablonecký soud nemá stálou službu

Originál milosti podepsané prezidentem je třeba doručit na soud, který nad Kajínkem vyřkl verdikt, tedy do Plzně. Kopie dokumentu zabezpečující Kajínkovi svobodu od prezidenta poputuje na Okresní soud v Jablonci nad Nisou.

Ten ale nemá, podle našeho zjištění stálou službu, která by jej bezprostředně převzala a doručila do věznice. Do budovy pro ni musí pověřený soudce zajet. V našem případě předsedkyně soudu Jana Brabcová.

Další noc stráví Kajínek ještě v cele

Až ona dojede do věznice a v přítomnosti ředitele Věznice Rýnovice Vlastimila Kříže obsah milosti odsouzenému Jiřímu Kajínkovi přečte, může on jít ven. Nicméně vězeň musí projít standardním kolečkem jako každý jiný… rozhovor se sociální pracovnicí, aktuální lékařská prohlídka, cesta do pokladny pro peníze a vyzvednou u administrativní pracovnice osobní věci a doklady.

Dá se tedy jednoznačně usuzovat, že Jiří Kajínek stráví ve vězeňské cele další noc. Ze soboty na neděli. A další noc na parkovišti stráví i někteří novináři, kteří zde bivakují už od čtvrtečního rána.

V poměru oblíbenosti vede Kajínek

Někteří diskutující na webech a sociálních sítích na téma čekajících novinářů už i vtipkují… "Čekání na Gogota!!!" Mají své fanoušky, stejně jako má fanoušky doživotně odsouzený vrah. V pohledu co do oblíbenosti, však jednoznačně v tomto duelu nad žurnalisty vítězí Jiří Kajínek.

V anketách, zda lidé považují za správné udělení milosti, převažuje ANO. V komentářích ale čekající novináře nechválí téměř nikdo. Například Honza Novotný v sobotu v 20:49 reagoval: "Panu Kajínkovi na nějakém dnu nesejde a ta novinářská smečka hyen ať chvilku vykvasí :-))" Některé komentáře jsou ještě drsnější.

"Novinářské manévry pokračují," nazval svůj příspěvek v diskusi Dušan Masár, a pokračuje: "Mediální hyeny jsou velmi unaveny, zima, studený vítr, sotva pletou nohama, ale jsou to mladí kluci, musí něco vydržet a musí pěkně čekat až pan president udělí milost. Protože novináři jsou nejen chudí, ale i lakomí, nechavají si jídlo a pití nosit od lidí z okolí, někteří pisálkové nervózně kouří. Kajínek čekal 23 let, to je realita."

Plzeňský soud uložil zřejmě nejznámějšímu českému vězni doživotní trest 23. června 1998. Odsoudil ho za to, že v roce 1993 zastřelil v serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory podnikatele Štefana Jandu a jeho osobního strážce Juliána Pokoše. Druhý bodyguard útok přežil. Kajínek se proslavil svým útěkem z nejstřeženějšího českého vězení v Mírově. Má řadu sympatizantů, kteří jsou přesvědčení o jeho nevině v kauze dvojnásobné vraždy. Kajínek žádá o obnovu procesu, zatímco jiní svědkové ho obviňují z manipulace veřejným míněním a ze zastrašování.