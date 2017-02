Kalamita nekončí, na Moravě a ve Slezsku má znovu padat sníh

Na Moravě a ve Slezsku v noci na čtvrtek připadne dalších pět až 12 centimetrů sněhu. Ve čtvrtek pokryje chodníky a silnice v celém Česku ledovka.

Způsobí ji mrznoucí déšť, který se podle meteorologů objeví k ránu na jihozápadě ČR a přes den bude přecházet přes celou republiku. Vyplývá to ze středečních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).



"Ve čtvrtek ráno začne postupovat přes naše území k severovýchodu teplá fronta, na které se vyskytne mrznoucí déšť s tvorbou ledovky," uvedl ČHMÚ. Na severovýchod Moravy a do Slezska dorazí mrznoucí déšť až později odpoledne a večer. Vzhledem k tomu, že tam budou teploty většinou slabě nad bodem mrazu, je tvorba ledovky relativně menší.

Výstraha před ledovkou platí od čtvrtečních 03:00 v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji. Od 06:00 začne platit také ve zbytku republiky.



Sněžit by mělo dnes po 17:00 zejména v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, ale také na Svitavsku a Orlickoústecku. Husté sněžení komplikovalo dopravu na mnoha místech tuzemska i dnes. Problémy jsou na dálnicích a silnicích nižších tříd, a to hlavně na Moravě.



Meteorologové řidičům doporučují opatrnou jízdu, mírnější rychlost a při cestách do hor i sněhové řetězy. Nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku.

