Kalousek do Senátu podpoří Mládka, TOP 09 má dohodu s ODS

Praha – Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek podpoří ve druhém kole senátních voleb na Táborsku ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD) proti kandidátovi hnutí ANO Jaroslavu Větrovskému. V dalších volebních obvodech se vzájemně podporují kandidáti TOP 09 s kandidáty ODS, řekl dnes Kalousek. KDU-ČSL podle vicepremiéra Pavla Bělobrádka obecná doporučení pro podporu kandidátů jiných stran nemá. Už dříve se obdobně jako Bělobrádek vyslovil i premiér Bohuslav Sobotka o kandidátech své ČSSD.

Miroslav KalousekFoto: Deník/Martin Divíšek

„V jižních Čechách v místě mého trvalého bydliště na Táborsku já jako předseda TOP 09 ve druhém kole podporuji kandidáta sociální demokracie Jana Mládka proti kandidátovi ANO," řekl Kalousek.

Strana také podle něj má dohodu o vzájemné spolupráci s ODS. „V obvodech, kde kandidujeme my ve druhém kole, nás podporuje ODS. A naopak, tam kde kandidují kandidáti ODS, mají naši podporu. Jinak to necháváme na individuálních dohodách v regionech," řekl Kalousek.

Dohoda s ODS

„Existuje dohoda ODS s TOP 09 na podpoře kandidátů, kteří postoupili do druhého kola," potvrdil předseda občanských demokratů Petr Fiala. „Současně naši kandidáti mají podporu i dalších stran, respektive kandidátů, kteří nepostoupili do druhého kola. To je již ale záležitost jednotlivých senátních obvodů," doplnil.

Kandidáti ODS postoupili do druhého kola voleb v pěti obvodech, kandidáti TOP 09 ve třech. V žádném obvodě nestojí proti sobě.

KDU-ČSL obecné doporučení pro podporu jiných stran nevydává. „To je individuální věcí kandidátů a okresních organizací. Takzvané podpory ve druhém kole moc nefungují. Lidé mají vlastní úsudek," sdělil předseda strany Bělobrádek. KDU-ČSL bude mít ve druhém kole devět kandidátů.

Sobotka už v neděli uvedl, že bude záležet přímo na neúspěšných kandidátech, zda někomu vysloví svou podporu. „Mapa je tak různobarevná, že v každém obvodu bude situace odlišná," řekl. ČSSD bude mít ve druhém kole voleb zastoupení v devíti senátních obvodech.