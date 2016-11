Kalousek navrhne snížení daní na úroveň před krizí

Praha - Sněmovní politické strany možná budou moci přímo navrhovat své zástupce do rad Českého rozhlasu a České televize, které fungují jako kontrolní orgány. Další členy by do rad nominovaly konkrétní nevládní organizace dané zákonem. Na hospodaření rozhlasu a televize by dohlížely nové správní rady. Předpokládá to poslanecká novela zákonů o Českém rozhlasu a České televizi, která mění postup obsazování rad těchto veřejnoprávních médií.