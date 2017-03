Kalousek: Babiš je podezřelý nejméně ze čtyř daňových úniků

Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš čelí podezření nejméně ze čtyř daňových úniků. Tedy podle šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska, který to dnes prohlásil dnes ve Sněmovně. Obvinění souvisí s nákupem korunových dluhopisů a s prodejem skoro bezcenných akcí.

Sněmovna by měla podle Kalouskova návrhu v usnesení Babiše požádat o to, aby záležitosti do konce dubna věrohodně vysvětlil, nebo aby vyvodil osobní a politickou odpovědnost.

Z údajů z dokumentů, které si Babiš nechal zpracovat kvůli spekulacím o výši jeho příjmů auditory, podle Kalouska vyplývá, že ministr financí získal z prodeje akcií 748 milionů korun. Předseda TOP 09 se zaměřil zejména na firmu Profrost. Firma měla podle Kalouska základní kapitál menší než dva miliony korun a její úvěrové závazky byly totožné s jejími aktivy. Babiš prodal pětinový podíl skupině Agrofert, kterou tehdy vlastnil, za 527,5 milionu korun, pokračoval Kalousek.

Cenu označil předseda TOP 09 za ohromující, obchod za naprosto nesmyslný. Transakce podle Kalouska dává logiku jen kvůli dvěma daňovým únikům. Babiš příjem nedaní, Agrofert výdaj uplatňuje do daňového základu a šidí státní rozpočet, uvedl šéf TOP 09. Takové transakce jsou podle něho učebnicovým příkladem daňového podvodu.

Babiš tedy měl spolu s dalšími příjmy podle Kalouska dostatek peněz na nákup korunových dluhopisů skoro za 1,5 miliardy korun, které vydal koncem roku 2012 Agrofert. Šestiprocentní úrok pokládá za nesmyslně vysoký, úrokové sazby se tehdy podle Kalouska pohybovaly kolem dvou procent.

Kalousek soudí, že pravou podstatou této operace bylo patrně skryté vyplacení dividend. Rovněž by podle Kalouska představovala dva daňové úniky, když Babiš nemusí výnos z dividend danit a Agrofert odečítá úrok od základu daně. "Proč se Daňová Kobra stala daňovým slepýšem, není těžké uhodnout," řekl.

Jde o psaudokazu, zní z ANO

Debata kolem daní ministra financí Andreje Babiše (ANO) je podle šéfa poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltýnka vymyšlená pseudokauza, která má Babiše odstranit z české politiky. To, co předvádí opozice s vládní ČSSD a KDU-ČSL ve Sněmovně, označil dnes Faltýnek za určité pokrytectví.



"Takže jestli by se tady mělo něco řešit a vyšetřovat, tak polistopadové fungování jednoho z nejhorších ministrů financí České republiky," prohlásil Faltýnek na adresu předsedy opoziční TOP 09 Miroslava Kalouska, který bod na program Sněmovny prosadil.



K řečnickému pultu si Faltýnek přinesl knihu, kterou o Kalouskovi před několika lety vydal protikorupční nadační fond. Všem poslancům doporučil, aby si ji důkladně přečetli.



Faltýnek taky přečetl Babišovo vyjádření, protože ministr financí byl z dnešního jednacího dne kvůli akcím v jižních Čechách omluven. "Jako jediný politik v České republice jsem zveřejnil daňová přiznání za posledních 20 let. Já skutečně nemám co skrývat. Pořád čekám, až se ke mně někdo z kolegů předsedů parlamentních stran přidá," napsal Babiš.