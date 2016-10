Kalousek si ověří u špiček TOP 09, zda má zůstat v čele strany

Praha – Miroslav Kalousek je připraven dál vést TOP 09, ale příští týden si chce u zástupců krajů a členů výkonného výboru ověřit, zda jeho rozhodnutí pokládají za správné. Novinářům to řekl po dnešním jednání předsednictva strany. O personálních otázkách se dnes podle něj vůbec nehovořilo. Strana musí do příštích voleb najít cestu, jak lépe voličům vysvětlit své programové priority, řekl.

Miroslav KalousekFoto: Deník/Martin Divíšek

Kalousek chce příští týden vyzvat členy výkonného výboru, aby se vyjádřili k jeho setrvání. „Dnes někdo dokonce říkal, že se mu to ani nechce dělat, ale že to pro mě udělá, když to pokládám za důležité. A já to za důležité pokládám, protože tu zpětnou vazbu potřebuji," řekl Kalousek.

TOP 09 obhájila 19 mandátů v krajských zastupitelstvech, i když tentokrát kandidovala bez hnutí Starostové a nezávislí. Do druhého kola senátních voleb postoupili tři její kandidáti. Kalousek dnes výsledky označil za porážku. „Jakkoliv jsme neztratili žádný mandát, rozhodně je nelze označit za úspěch, ty volby jsme prohráli," řekl. Předsednictvo dnes proto především probíralo, jak senátní kandidáty efektivně podpořit.

Podpora Mládka

Kalousek zopakoval, že osobně podpoří ve druhém kole senátních voleb na Táborsku ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD) proti kandidátovi hnutí ANO Jaroslavu Větrovskému. V dalších volebních obvodech se vzájemně podporují kandidáti TOP 09 s kandidáty ODS.

Vytváření koalic v některých regionech bez vítězného hnutí ANO nepovažuje za obcházení vítěze. „Koalice se skládají za účelem sestavení většiny, pokud většina řádně zvolených zastupitelů sestaví koalice, tak nikdo nebyl obejit," uvedl. Považoval by za nešťastné, kdyby TOP 09 někde uzavřela koalici, ve které by drželo hejtmana ANO.

Kalousek nechtěl spekulovat, zda by ANO před volbami do Sněmovny nemohlo pomoci, když bude mít možnost uzavření koalic s ostatními stranami bez vítěze označovat za „podvod" na voličích. „To je otázka spíš pro politology, možná tím (předseda ANO Andrej Babiš) bude argumentovat, možná se bude tvářit ublíženě, to on umí celkem dokonale," řekl Kalousek.