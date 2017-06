Kalousek spojuje svou budoucnost v čele TOP 09 s výsledkem voleb

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek spojuje svou budoucnost v čele strany s výsledky říjnových sněmovních voleb. O novém vedení bude TOP 09 rozhodovat na podzimním sněmu po volbách. Do voleb se Kalousek bude věnovat kampani, ve které TOP 09 vsadí na sociální sítě i přímý kontakt s voliči.

TOP 09 představila 30. května v Praze svoji volební kampaň do podzimních voleb. Na snímku předseda MIroslav Kalousek.Foto: Deník / Divíšek Martin

„To samozřejmě záleží na výsledku voleb, teď bych jako správný lídr měl říct, budu kandidovat, protože budeme úspěšní, a úspěšný předseda obhajuje. Já pevně doufám, že takto to bude," řekl v rozhovoru na dotaz, zda se bude o nejvyšší stranickou funkci znovu ucházet. „Pokud by se ale voliči rozhodli jinak, pak by mi to nedalo oprávnění, abych se o to ucházel znovu, takže rozhodnou voliči ve volbách," doplnil. Preference TOP 09 se nyní pohybují zhruba pod deseti procenty.

Kalousek je spokojen i s věkovým mixem

Kalousek je spokojen s mixem ve vedení strany. „Máme tři místopředsedkyně, jsme strana, která je zásadně proti ženským kvótám, ale na rozdíl od jiných stran, které ty kvóty prosazují, my máme padesátiprocentní zastoupení žen v předsednictvu. Ten ženský prvek je tam velmi důležitý. Jsem spokojený i s věkovým mixem, to vedení strany jsou od těch starších a moudřejších až po mladé, dynamické a progresivní. Každý z nich je profesionál, každý dělá práci na základě svých hlubokých znalostí i politických zkušeností, mají oboje," konstatoval.

Velká část kampaně se bude odehrávat na sociálních sítích

Do kampaně TOP 09 vloží 60 až 70 milionů korun, použije mimo jiné peníze z darů a menší částku si půjčila. „Velká část kampaně se bude odehrávat na sociálních sítích, protože ten náš potenciální volič je na sociálních sítích přítomen. V horké fázi kampaně budeme používat i plakátovací a billboardové plochy, byť v omezené míře. Ale opravdu až v té horké fázi. To, co je samozřejmě klíčové a nejefektivnější, je konkrétní setkávání s lidmi, kontaktní volební kampaň a ta musí probíhat celé volební období," uvedl Kalousek.

Schwarzenberg je pražský lídr

Do kampaně se už podle Kalouska také zapojil čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. „Pan čestný předseda je pražský lídr a jeho energie je taková, že dokonce je lídrem jednoho z týmů TOP 09, které jezdí po celé republice," uvedl.

Vzpomenul, že před prezidentskou volbou, ve které stál Schwarzenberg proti současnému prezidentovi Miloši Zemanovi v druhém kole, se mluvilo i o tom, že je Schwarzenberg o sedm let starší než současný prezident a že by zdravotně nevydržel. "Porovnáme-li dnes kondici pana prezidenta s naším čestným předsedou, myslím, že by mu mohl tu kondici závidět kdejaký sedmdesátník," uzavřel.