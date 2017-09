Kalousek: Stát musí lidem zajistit bezpečí i vzdělání. Úspěch už je ale na nich

/VIDEO/ Miroslav Kalousek spravoval státní kasu v době největší poválečné finanční krize. Veřejné finance ochránil, ale sáhnul lidem na platy a zvýšil daně. Mnozí ho kvůli tomu zatratili, stejně jako celou Nečasovu vládu.

Získá i tak Top 09 v blížících se volbách aspoň dvanáct procent hlasů? Miroslav Kalousek, který v čele strany nahradil Karla Schwarzenberga, doufá, že ano.

Konzervativní, pravicová a proevropská strana, jak oba zmiňovaní politici TOP 09 charakterizují, také věří, že ve vládě nezasedne ANO, KSČM ani Okamurova SPD. "Koalice demokratických stran je menší zlo než oligarchie východního typu," říká Miroslav Kalousek v rozsáhlém předvolebním rozhovoru Deníku, který si můžete přečíst již tuto sobotu.

Top 09 se ve volebním programu vrací například k povinnému druhému pilíři důchodové reformy či zdravotnickému nadstandardu. Tedy k tomu, co prosazovali v Nečasově vládě. "My jsme v názorech konzistentní a neměníme je podle aktuálních průzkumů veřejného mínění. A jsme také přesvědčeni, že to Česká republika naprosto nutně potřebuje," vysvětlil předseda Top 09.

Podle něj je otázka zdravotního a penzijního pojištění jeden problém, který má společného jmenovatele. A tím je prodlužující se délka života. "Je stále více lidí, kteří žijí déle a mají nárok na důchod, zatímco nepřibývá těch, kteří jim platí. Tato vláda zrušila reformní kroky, které jsme učinili my, a slíbila, že to něčím nahradí. Ale k tomu nedošlo," řekl v rozhovoru Miroslav Kalousek.

Top 09 chce také lidem snížit sociální pojištění o osm procent, což by byla obrovská díra do rozpočtu.

"Pokládáme to za nezbytný a účinný krok k řešení výše platů. V současnosti má zaměstnavatel často oprávněný pocit, že na jedno pracovní místo platí spoustu peněz, a zaměstnanec, že si nosí domů malou výplatu. Důvodem všeho je, že do toho jako největší kořistník vstupuje stát, který si bere padesát procent," uvedl.

Co dále zaznělo v rozhovoru?

Ambicí Top 09 je proměnit stát z buzerujícího subjektu v přátelského partnera. "A to od samého začátku," upřesnil předseda strany. "Přejeme si, aby lidé byli svobodní, pohybovali se v jednoduchých a jasných mantinelech, kde budou pískat féroví a rychlí rozhodčí, ale ten zbytek je na nich. Stát musí zajistit jejich bezpečí, vzdělání, infrastrukturu, avšak o úspěch toho či onoho občana v životě se žádný politik nepostará. Když to slibuje, je populista," dodává.