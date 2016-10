Kalousek stojí za středočeským lídrem, který chce jít do opozice

Praha – Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se postavil za středočeského lídra své strany Petra Tisa, který hodlá v kraji odejít do opozice. Tiso dnes o rozhodnutí informoval poté, co se zástupci hnutí ANO, Starostů a nezávislých (STAN) a ODS dohodli na krajské koalici. Součástí koalice měla být i TOP 09 a tři z pěti jejích zastupitelů zapojení do krajské vlády podporují.

„Stojím za názorem našeho lídra Petera Tisa. ODS zachránila křeslo hejtmana pro svoji bývalou zastupitelku Jaroslavu Jermanovou, kterou označovala za neúspěšnou starostku ODS," sdělil Kalousek. „TOP 09 se ve středních Čechách snaží prosadit změnu dlouhodobě špatné správy kraje od ODS a ČSSD. Paní Jaroslava Jermanová tuto záruku změny neposkytuje, spíš máme pocit, že kruh se uzavřel," doplnil. Jermanová vedla krajskou kandidátku ANO a měla by být i v čele kraje. Před zapojením ODS do jednání o krajské koalici se ale spekulovalo o tom, že by se středočeským hejtmanem stal Vít Rakušan ze STAN. Zástupci ANO, STAN a ODS společně s místopředsedou středočeské TOP 09 Danielem Markem dnes oznámili, že jednání o čtyřkoalici v kraji pokračují. Jermanová řekla, že většina zastupitelů za TOP 09 chce v projektu pokračovat.

