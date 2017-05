Kamiony pustoší silnice v okolí opravovaného tahu z Holic na Vysoké Mýto

Neustálý řev motorů, výfukové zplodiny, na silnici vyjeté koleje, trhající se krajnice. Tak to v těchto dnech vypadá v Jaroslavi na Holicku. Obec doplácí na probíhající rekonstrukci páteřního tahu I/35 z Holic na Vysoké Mýto. Přes Jaroslav teď proudí veškerá silniční doprava včetně kamionové.

Oprava hlavního tahu z Pardubic. Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Lidé, kteří bydlí přímo u silnice, jsou nervózní, to je pochopitelné. Tvoří se tady kolony aut. Snad 18. června by měla uzavírka I/35 skončit," uvedla místostarostka obce Markéta Laštovská. Ale ani potom nebude všem problémům konec. Objížďka uvrhla silnici druhé třídy, kolem které je obec soustředěna, do havarijního stavu.

Není totiž navržena tak, aby podobný provoz zvládla. Těžká vozidla už nyní vyjela koleje, krajnice se na mnoha místech trhají, silnice je plná výtluků. Přestože závady jsou způsobeny objížďkou, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) může ze zákona použitou silnici uvést pouze do původního stavu. To by znamenalo, že se na silnici objeví tradiční záplaty, po kterých se pak budou obyvatelé okolí ve svých vozech ještě dlouho kodrcat.

„Takto to řešit nechceme. Vznikla proto dohoda, že Pardubický kraj společně s ŘSD připraví projekt, na jehož konci bude nová silnice z Jaroslavi do Horního Jelení," uvedl pardubický poslanec Martin Kolovratník.

ŘSD namísto toho, aby investovalo do diskutabilních oprav, přispěje Pardubickému kraji na výstavbu nové komunikace.

„Máme sepsat své požadavky, ale kdy nová silnice bude, to zatím nevíme," uvedla Markéta Laštovská. Čtyřkilometrový úsek z Jaroslavi do Jelení je pro místní důležitou spojnicí.