Kandidát na prezidenta Drahoš: nebudu podporovat žádnou stranu

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš plánuje ke své kandidatuře sehnat potřebné podpisy občanů. Nebude usilovat o parlamentní nominaci, i když si myslí, že by ji mohl získat. Slíbil, že nebude podporovat žádnou politickou stranu. Za důležité označil ukotvení České republiky v Evropě a v NATO. Na kampaň chce sehnat peníze od běžných podporovatelů i od větších firem.

Drahoš svou kandidaturu oznámil v úterý na besedě s lidmi v Jablunkově. Dnes novinářům řekl, že tak učinil nejen kvůli tomu, že z oblasti pochází, ale také kvůli tomu, že je Jablunkov nejvzdálenější město v ČR od Prahy. Nechce prý zapomínat na lidi ze vzdálenějších částí státu.

Přesnou podobu své kampaně chce Drahoš, který před týdnem skončil ve funkci předsedy Akademie věd ČR, teprve se svým týmem nachystat. Řekl, že má v plánu vést kontaktní kampaň, její začátek nechce zbytečně odkládat. Nechce se při ní vyjadřovat ke svým protikandidátům včetně prezidenta Miloše Zemana.

Jako prezident by chtěl být prezidentem všech lidí, nejenom svých voličů. Chtěl by také být apolitickým svorníkem, který by veřejnost i politické strany spojoval. Už při oznamování kandidatury poznamenal, že bude apolitickým kandidátem. Dnes také slíbil, že by ve funkci nepodporoval žádnou politickou stranu.

Poznamenal, že prezidentství chápe jako službu občanům a funkci. Rád by v případě úspěchu prosazoval své celoživotní zásady, kterými jsou pravda a rozum. "Prezident by měl podporovat národní hrdost, ale ne nacionalismus. Nevím, proč bychom se měli před někým klanět," podotkl.

Drahoš řekl, že je zastáncem vymezení pravomocí a povinností prezidenta ústavou, které by měl prezident ve své funkci respektovat. Slíbil, že pokud by byl zvolen, nebude "napínat gumu paragrafů".

Za důležité označil ukotvení ČR v Evropě. Je podle svých slov proevropský, a to přes různá negativa, která s sebou členství v Evropské unii nese, například byrokracii. "Jsou to věci, které se dají měnit zevnitř," řekl. Zdůraznil také, že žádný stát velikosti Česka není schopen zvládnout svou bezpečnost vlastními prostředky. Je proto pro členství v NATO.

