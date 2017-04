Kandidáti na šéfa České televize: Chceme více peněz

Již tento týden by měla veřejnoprávní televize mít nového ředitele. Tedy spíše staronového. Současný šéf Petr Dvořák je po prvním kole volby hlavním favoritem.

Kdo povede veřejnoprávní televizi příštích šest let? Tento týden o novém generálním řediteli rozhodne Rada České televize. Do druhého kola postoupilo pět finalistů.

Favoritem zatím zůstává dosavadní šéf ČT Petr Dvořák, který dostal v prvním kole od radních nejvíc hlasů (15). O pomyslné druhé místo se dělí bývalý ředitel televize Prima Martin Konrád s bývalým šéfem zpravodajství ČT Karlem Novákem.

Oba jdou do volby vybaveni 11 hlasy. Ekonom Petr Vinklář obdržel v prvním kole devět hlasů a někdejší generální komisař české účasti na Expo 2015 Jiří František Potužník osm. Deník se zajímal o jejich pohled na financování České televize a o to, na co by v ředitelské funkci kladli největší důraz.

Peníze v hlavní roli

Česká televize dnes pracuje bezmála se sedmimiliardovým ročním rozpočtem, provozuje šest kanálů a má vlastní studia v Praze, v Brně a v Ostravě. Jaký finanční model pro ni považují jednotliví finalisté za ideální?

Dvořákova finanční strategie nepočítá s razantním navýšením příjmů ani výdajů. Současný šéf nadále předpokládá financování z koncesionářských poplatků. Obdobný pohled razí Karel Novák, který by chtěl ČT financovat také jen z poplatků a podobně jako nyní z jisté míry obchodní činnosti (sponzoring a podobně).

Mít koncesionářské poplatky coby hlavní zdroj financí a zlepšit jejich výběr je plán rovněž Martina Konráda. „Výběr poplatků už několik let klesá, přitom Českému rozhlasu roste. Asi to dělají lépe, a proto bych chtěl provádět výběr poplatků společně s nimi," uvedl pro Deník Konrád. Rád by také našel v rozpočtu úspory, protože dnes podle něj ČT hospodaří se ztrátou.

Odlišný pohled na financování mají zbylí dva kandidáti, Petr Vinklář a Jiří František Potužník. Oba by totiž rádi čerpali i z dalších zdrojů. Podle Vinkláře lze například využít potenciál takzvané „chtěné reklamy" (cílené na základě profilu jednotlivých diváků). Vinklář by také rád zprůhlednil náklady na vlastní tvorbu a zvážil v některých žánrech spolupráci s externími subjekty.

Podle Potužníka by ČT měla rozšířit své služby i o výběrové a zpoplatněné, a kromě návratu reklamy na ČT1 se pokusit i o zajištění nového zdroje financování v podobě ročního příspěvku z rozpočtu. „Jeho procentní vyjádření by zohledňovalo to, zda stát šetří, či může výdaje navyšovat, jakož i to, že nastupuje generace, která místo televize používá počítače a chytrá mobilní zařízení a poplatky platit nehodlá," uvedl Potužník.

Na co lákají projekty

Stávajícího ředitele Dvořáka ostatní kandidáti chválí zejména za zavedení nových programů „Déčko" a Art, vytýkají mu naopak přiblížení České televize formátům komerčních stanic a malou vyhraněnost programů ČT1 a ČT2. Ve vlastních projektech pak kladou důraz na zpravodajství, původní tvorbu a nová média.

„Rád bych uchopil nová média jako sedmý program ČT a resuscitoval ČT24," konstatuje Novák. Také Potužník chce rozšířit nabídku služeb o ty určené online generaci a posílit věrohodnost zpravodajství. Se zvýšením objektivity zpravodajství a s využitím potenciálu všech kanálů počítá i Vinklář.