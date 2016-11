Kapitánův úřad zjišťoval, zda o Michalákových může být soud v ČR

Praha - Důvodem podání ústavní stížnosti kvůli kauze Michalákových ze strany Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí bylo získat jasné stanovisko, zda v tomto případu může být v Česku vedeno soudní řízení. Ve vyjádření zprostředkovaném tiskovým oddělením ministerstva práce to dnes uvedl ředitel úřadu Zdeněk Kapitán. Úřad zastává stejný postoj jako Okresní soud v Hodoníně, který kvůli souběžně vedenému procesu v Norsku loni zastavil řízení o péči o nezletilé bratry Denise a Davida Michalákovy.

Eva Michaláková.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Odvolací soud pak toto rozhodnutí zrušil a uložil okresnímu soudu vést řízení. "Odvolací rozhodnutí přitom své rozhodnutí učinil, aniž je řádně odůvodnil a porušil tak podle našeho názoru ústavně zaručené právo na spravedlivý proces," uvedl Kapitán.

Proto úřad jménem bratrů Michalákových rozhodnutí kritizoval a podal stížnost k Ústavnímu soudu. "Naším cílem bylo dosáhnout jasné stanovisko, zda má být řízení v Česku vedeno, nebo ne," řekl ředitel úřadu. Ústavní soud stížnost odmítl jako nepřípustnou, protože ještě nebyly vyčerpány všechny možnosti u běžných soudů. Podstatou věci se nezabýval. "Toto rozhodnutí respektujeme," uvedl Kapitán.

Spekulace poslankyně Chalánkové

Pokud by český soud rozhodl o navrácení dětí do rodiny, jak o tom spekulovala poslankyně Jitka Chalánková (TOP 09), nebylo by podle Kapitána takové rozhodnutí uznatelné v Norsku. Vyplývá to z mezinárodní smlouvy, která pro oba státy platí.

Kapitán připomněl, že poslankyně Chalánková v tomto případu od začátku hájí práva matky chlapců Evy Michalákové. "Takový postoj si my dovolit nemůžeme, samou podstatou našeho úřadu je a vždy bude důsledně hájit práva dětí," řekl Kapitán. Česká republika se podle něj k postupu norských orgánů vyjadřuje v komunikaci s norskými úřady a především v soudním řízením.

Jedinou přirozenou autoritou, která může v případě přetrvávajících sporů státy rozsoudit, je podle Kapitána Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. K němu jeho úřad směřuje své aktivity. Možnost obrátit se až na tuto soudní instituci dříve nevyloučil ani český právník Michalákové Pavel Hasenkopf. V procesu se nyní čeká na výsledek odvolání proti červnovému rozsudku norského soudu, které Michaláková podala. Rozsudek ji zbavil rodičovských práv k oběma synům a zakázal oběma rodičů styk s nimi. Adopci mladšího hocha ale nepotvrdil a otci rodičovská práva ponechal.