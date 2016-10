Kariéra učitelů. Ovlivní ji žáci?

/INFOGRAFIKA/ Učitelé budou procházet atestacemi jako lékaři. Možná už od příštího školního roku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Jireš

Na rozdíl od dovedností na operačním sále se ty pedagogické hodnotí daleko obtížněji. Je proto velmi důležité, jak budou parametry jejich prověřování vyladěny. „Učitelé si dnes hodně stěžují právě na to, že hodnotící měřítka nejsou nastavena srozumitelně. Proto kariérní řád zavede plány osobního rozvoje a předpokládá i pravidelné pohovory s ředitelem o jejich naplňování. On jim bude říkat, zda se posouvají správným směrem, kde mají přidat a na čem pracovat," řekla v nedávném rozhovoru pro Deník ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Do kvality vzdělávacího procesu chtějí ovšem promlouvat i ti, jichž se týká nejvíc, tedy žáci. „Další vzdělávání učitelů ve svém oboru a didaktice by mělo být hlavním požadavkem pro kariérní řád, přesně jak ministerstvo navrhuje. Chybu ale vidíme v tom, že do hodnocení učitele před komisí pro kariérní postup se nedostanou názory žáků. Pedagog se tak může zlepšovat jen na papíře a v samotné výuce nic neměnit," míní Štěpán Kment, předseda České středoškolské unie.

Názor žáků

Jeho názor není žádným plácnutím do vody. Mnohé školy se totiž už řadu let zajímají o to, co si o způsobu výuky děti myslí. Společnost Kalibro se sběru dat v tomto segmentu věnovala v letech 2010–2015. Publikované výsledky nejsou reprezentativní, ale zahrnují více než 72 tisíc individuálních hodnocení 1350 učitelů od žáků druhého stupně základních škol a od studentů středních škol. „Podobná data nelze nějak automaticky přetavit do zákona, ale myslíme si, že když se podobná úprava chystá, mělo by ministerstvo vycházet z empirických údajů. Kalibro jich v oblasti vzdělávání shromáždilo kolem 3,5 milionu, ale ani jeden ministr školství o ně neprojevil zájem," řekl Deníku David Souček z Kalibra.

Dodal, že ředitelé škol, kteří si u nich šetření objednali, s daty umějí dobře pracovat. „Zajímavé je, že častokrát se pohled žáků na práci učitelů shodoval s tím, jak je vnímá vedení školy," zdůraznil Souček. Výsledek desetiletého zkoumání potvrdil, že žáci jsou spravedliví, samými pětkami „ocenili" kantory jen v jedenácti případech. Celkově je hodnocení učitelů žáky a studenty velmi vysoké – pohybuje se od 75 do 90 procent. Podle Kalibra žáci nejvýše hodnotili profesní kvality učitelů, nejníže umění látku vysvětlit a také schopnost udržet v hodině kázeň.

