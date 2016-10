Karlovarská záchranka získala certifikaci, jako první v Česku

Karlovy Vary - Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje získala jako první v Česku certifikaci Spojené akreditační komise (SAK). Akreditace potvrzuje zavedení a dodržování standardů, které v konečném důsledku pomáhají jak samotným záchranářům, tak i pacientům, o které se starají, řekl dnes novinářům ředitel záchranky Roman Sýkora.

Ilustrační foto.Foto: HZS Karlovarského kraje

„Akreditace SAK se týká hlavně kvality poskytované péče. Ta péče by měla být standardní, na určité úrovni kvality a měla by být hlavně bezpečná pro pacienta. Je to vlastně zevní audit, který říká, že u nás je poskytovaná péče podle určitých standardů a že každému pacientovi se dostane stejné a stejně kvalitní péče," řekl Sýkora.

Pro SAK šlo o první certifikaci záchranné služby. Dosud podobný audit dělala hlavně v nemocnicích. Pro záchrannou službu proto musely být vytvořeny potřebné standardy.

Dodržováním daných pravidel se například téměř vyloučí nedostatky, jako když například před několika lety zůstal nebožtík, který zemřel v sanitce, několik dní ve sklepě záchranky.

„Ale je to i zavedení řady dalších pravidel. Například dosud byly sanitní vozy vybaveny odlišně. Když se pak například sanitka porouchala a musela ji nahradit jiná, záchranáři museli některé věci přeskládat a podobně. Nyní náhrada sanitky zabere pár minut a záchranáři ví, že obvazy jsou například vpravo nahoře, a ne vlevo dole," řekl vedoucí úseku nelékařských zdravotnických profesí Miloš Kukačka.

Karlovarská záchranná služba má zhruba 260 zaměstnanců. Každý z nich by se měl řídit zavedenými standardy. Podle Sýkory to zároveň umožní snížit případné oprávněné stížnosti, protože každý ví, jak má postupovat a kdo je za co v danou chvíli zodpovědný.