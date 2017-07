Karlův most slaví. V neděli je tomu 660 let od jeho založení

Přesně v 5 hodin a 31 minut 9. července 1357 položil Karel IV. základní kámen dnes nejznámějšího pražského mostu. Výročí památka oslaví programem pro veřejnost.

Dobová fanfára, neobvyklé prohlídky a promítání filmu Noc na Karlštejně. To slibují oslavy 660 let od založení Karlova mostu. Vše spustí v 6.30, kdy se u Malostranské věže rozezní dobová slavnostní fanfára a most požehná člen řádu Křižovníků s červenou hvězdou Marek Pučalík.

„Letošní oslavy se neuskuteční v 5:31, ale až o hodinu později vzhledem k zavedení letního času,“ vysvětlil radní pro kulturu Jan Wolf s tím, že cílem organizátorů není uspořádání velkolepé akce, ale přiblížení atmosféry celého místa jinak, než ho lidé znají. Bohatý celodenní program zakončí tematický film pod na Náměstí Jana Palacha.

Zájemce tak v rámci oslav čekají speciální prohlídky. V 10 a 14 hodin vyrazí podívat se na most z netradičního úhlu pohledu. Čeká je totiž projížďka na lodi. Kapacita prohlídek je 30 osob.

„Všichni si jistě pamatují rozsáhlou rekonstrukci mostu v letech 2006–2010. Málokdo ale ví, že se v tu dobu opravovala pouze horní stavba, mostovka a zábradlí,“ okomentoval stav mostu náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek. Do budoucna tak most čeká ještě práce na plášti, podstavcích soch a mostních oblouků.

Druhý typ komentovaných prohlídek se pak uskuteční přímo na Karlově mostě. První od 6:30 ráno, další bude následovat až ve 20 hodin. Hlavním tématem těchto vycházek je mystično a tajemné příběhy, které se k památce a k době Karla IV. vážou.

Na všechny prohlídky je však nezbytné se zaregistrovat pomocí webu www.karluvmost660.cz Závěrečné promítání pak je v režii Dopravního podniku hlavního města. Na oslavu totiž zapůjčilo svůj Kinobus. Mimořádný program je připraven na 21.30 hodin, zájemci si tak v atmosféře Starého města budou moct užít Noc na Karlštejně. Veškerý program je zdarma.

Z historie Karlova mostu



* Nejstarší most přes Vltavu se začal stavět v roce 1357 na místě, kde dříve stál Juditin most

* Základní kámen položil sám Karel IV. 9. července v 5.31 ráno j Architektem památky je Petr Parléř

* Roku 1378 pak byly po novém mostě převezeny ostatky Karla IV. na Pražský hrad k uložení do Svatovítského chrámu

* Své současné jméno získal až v roce 1870

* Je 9,40 m široký, přes 515,7 m dlouhý a spočívá na šestnácti polokruhových obloucích

* Památka musela čelit nebezpečí řady velkých dějinných událostí, přes husitské války až po obléhání města Švédy a řadu povodní