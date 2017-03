Katastrofa: Zelenina zdražila!

„Brutální zdražení potravin." „Salátová krize!" „Zákazníci zuří: Zelenina je moc drahá!" „Oběti letošní zimy: okurky, cukety, ledový salát." Češi jsou od počátku roku zásobováni katastrofickými zprávami o tom, jak letos zdražuje zelenina. Jeden by snad začal okopávat zanedbaný záhumenek či navezl na balkon pytle plné hlíny, aby si mohl vypěstovat pár rajčátek a nějakou tu okurku.

Zelenina. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Stulír Drahomír

Stačí se ale pořádně podívat na data, která zveřejňují čeští statistici, a je jasné, že obyvatelům této země, bůčkem a pivem oplývající, žádné kurděje kvůli nemožnosti dopřát si údajně předraženou zeleninu nehrozí. Ony ty zprávy nejsou ve své podstatě nepravdivé. Jen v nich chybí to zásadní: kontext. A vůbec tak nevypovídají nic o stavu světa, Česka a tuzemských lednic. Faktem totiž je, že zelenina na talíři Čechy moc neláká. Což není až tak překvapivé v zemi, jejíž přímo volený prezident se nechal opakovaně slyšet: „Můj vztah k zelenině je veskrze pozitivní. Žádám ovšem, aby mezi mne a ji byl vsunut transformační mezičlánek, který se jmenuje prase."

Rajčat sníme kolem 11 kil na hlavu za rok, salátových okurek 6,5 kila a hlávkového salátu zhruba dva kilogramy. Třeba salátovky, které letos postihlo údajně brutální zdražení, se nyní prodávají o dvacetikorunu na kilo dráž než loni. Kdyby se tedy průměrný Čech rozhodl zkonzumovat svoji roční kvótu 6,5 kila okurek zrovna nyní, oproti loňsku by se mu to prodražilo o cca 140 korun. Připomínám, že za rok! U rajčat by šlo zhruba o 240 korun. Nicméně asi jen gurmánský masochista by si nepočkal na mnohem chutnější zeleninu, která si během zrání užije více slunce.

Zásadnější je, že zhruba o desetikorunu na kilo zdražil i zmíněný prezidentův transformační článek, tedy vepřové. Toho zkonzumujeme ročně přes 40 kilo na hlavu. Pokud by jeho cena zůstala zhruba stejná, vydáme za něj na konci roku v součtu o čtyři stovky víc.

Jak tedy číst každoměsíční zprávy o inflaci? Ideálně s chladnou hlavou a plným žaludkem. Dobrou chuť!