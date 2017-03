Kateřina Valachová ke dni učitelů

Vážené a milé paní učitelky, páni učitelé, přeji Vám hezký dnešní svátek. Je to 425 let od narození Jana Amose Komenského, ale vlastně se toho tolik nezměnilo. Učitel je pro žáka nepostradatelný, aby byl úspěšný ve škole i v životě. Děti chtějí, aby je učení bavilo. Všichni si přejí mít inspirující učitele, na které si vzpomenou ne při řešení rovnice, ale ve zlomových okamžicích života. Také pořád platí magický trojúhelník: učitel, žák a rodič. I to, jak je to nesnadný úkol, aby to byl tah na jednu branku a nikoli nerespektování, nedůvěra, obavy, či dokonce strach jeden z druhého.

dnes 09:34 SDÍLEJ:

Fotogalerie 9 fotografií Ministryně školství Kateřina Valachová poskytla Deníku rozhovor.Foto: Deník/Martin Divíšek

Učitel „nespasí" duši, srdce a hlavu žáka sám. Potřebuje k tomu vedení školy, partnerství rodičů, podporu vzdělávacího systému, spravedlivé financování škol a profesní podporu. Vážím si Vás všech – učitelek i učitelů, kteří učili a stále učí, i když podmínky jejich práce nejsou stoprocentní. Vážím si také toho, že když se mnou mluvíte, mluvíte o dětech, o tom, jak zlepšit jejich vzdělávání, ne o svých pracovních podmínkách. Troufám si říci, že to není v dnešním světě samozřejmost. Dovolte mi, abych vám všem - učitelkám a učitelům od mateřských škol až po školy vysoké - u příležitosti Dne učitelů ještě jednou vyjádřila obrovský respekt, popřála pevné zdraví a hodně sil do další práce a slíbila, že budu dále pokračovat v úsilí o to, aby Vaše pracovní podmínky byly co nejlepší, měli jste co nejvíce času na učení dětí a trápilo Vás co nejméně papírů. Vaše Kateřina Valachová

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Také čtěte: Ministryně Valachová: Škola musí zveřejnit přijatého žáka s nejhorším výsledkem





Autor: Redakce