Katolická církev může v řádu měsíců dostat celý nemovitý majetek

Praha - Katolická církev by mohla v řádu měsíců získat zpět téměř sto procent nemovitého majetku, řekl v neděli v Otázkách Václava Moravce generální sekretář České biskupské konference (ČBK) Stanislav Přibyl. Jde ale o majetek – lesy, pole a budovy, o němž se nevedou soudní spory. Doposud církev dostala zpět 70 procent. To, co zbývá, se týká zejména problémů například s geometrickými plány, aby se pozemky spravedlivě rozměřily, uvedl. Lesy jsou navráceny již z 90 procent.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

„Myslím si, že nějaká desetina procenta tam vždy zůstane, protože ty poslední věci jsou malé pozemky s nějakými komplikacemi, takže už to nemá velký vliv na celek," odpověděl Přibyl na otázku, zda je možné říct, že vše bude vypořádáno do půl roku. Dodal také, že církev by ráda v maximální možné míře objem majetku zachovala. Církve nehospodaří od nuly Církve dostanou na základě restitucí od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se nevydávají, mají v dalších 30 letech získat 59 miliard navyšovaných o inflaci. Zároveň se jim po 17 let bude snižovat až na nulu příspěvek na podporu jejich činnosti, letos příspěvek vychází na necelou 1,5 miliardu korun. Finanční náhrada pro letošek je zhruba dvoumiliardová. Přibyl připomněl, že církve nehospodaří od nuly, katolická církev nyní hospodaří s majetky, které dostala v naturální části vyrovnání. Jde ale o ty, které vyžadují další investice. Výnosy jsou proto podle něj minimální. Biskupové rozhodli stáhnout žaloby na kraje Pod ČBK vznikly dva investiční fondy, první je fond udržitelnosti římskokatolické církve s proměnným kapitálem. Podle auditovaných údajů v něm na konci roku 2015 bylo 588 milionů korun, druhý fond má podle Přibyla za úkol kupovat zejména zemědělský majetek. Diecéze do něj vstupují jako finanční investoři. „Každá diecéze a každý řád si hospodaří po svém čili investuje ve vlastní režii, tam ty výsledky jsou. Není to zdaleka na nule, ale také to není na velké vyskakování," konstatoval. Biskupové se v červenci rozhodli, že stáhnou žaloby na kraje, v nichž se církev domáhala určení vlastnictví majetku. Ke stažení žalob vyzvali i řády a kongregace působící v zemi. Přibyl v neděli řekl, že slovo dodrželi. K 1. říjnu z 46 žalob na podaných na kraje bylo podle něj 44 staženo. „Dvě žaloby zůstávají. V první se odvolal kraj, je to v procesu a zájmem kraje, aby se žaloba vedla," dodal. Druhá a jediná žaloba, která zůstane, je neplatný převod ze státu na kraj v roce 2008. Rozhodnout ji musí určovací žaloba. Pro církev je zákon o majetkovém vyrovnání jasný Na nejbližším zasedání Sněmovny se podle ČT budou poslanci také zabývat návrhy komunistů a jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly (ČSSD) na zdanění peněžní části církevních restitucí a příspěvků na činnost církví. Pokud by jeden z návrhů Parlamentem prošel, mohl by ale podle názoru legislativců být v rozporu se smlouvami, které stát s církvemi uzavřel a narazit u Ústavního soudu. Přibyl k tomu řekl, že církve s poslanci nevyjednávají, protože si myslí, že zákon o majetkovém vyrovnání je jasný. Čtěte také: Centrum bude mapovat ukradený židovský majetek dalších pět let





Autor: ČTK