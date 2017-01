Kauza Dahlgren: Revizní posudky na vrahy děláme často, tvrdí primář

Praha, Brno – Revizní posudek, který má rozptýlit pochybnosti ohledně psychického stavu Američana Kevina Dahlgrena, vypracuje psychiatrická nemocnice v pražských Bohnicích. Deníku Rovnost to potvrdil primář oddělení ochranné léčby Jiří Švarc, který je zpracováním posudku pověřený.

Kevin Dahlgren.Foto: ČTK/Václav Šálek

Koncem loňského července Dahlgrena odsoudil Krajský soud v Brně na doživotí za vraždu jeho čtyř příbuzných. Čin se stal v květnu 2013 v brněnských Ivanovicích, Američan se proti rozsudku odvolal.

Předseda senátu posudek odmítl

Vrchní soud v Olomouci mu nyní vyhověl a nařídil nový psychiatrický posudek. „Není nic neobvyklého, že si soud vyžádá revizní posudek i takhle dlouho po začátku jednání," konstatoval primář.

Předseda senátu krajského soudu Aleš Novotný loni v létě revizní posudek odmítl. „Podle závěrů psychiatrů a psychologů netrpěl Dahlgren v době činu žádnou závažnou duševní poruchou. Byl za své jednání zodpovědný," vysvětlil soudce Novotný při čtení rozsudku.

Na vypracování posudku má léčebna čas do konce března

Lékaři, kteří Dahlgrena vyšetřovali krátce po jeho zadržení ve Spojených státech, kam odletěl v den vraždy, došli k závěru, že Američan trpí schizoafektivní psychózou a za čin nemohl být odpovědný.

„V případě vrahů děláme posudky často. Pokud existují dva závěry znalců, které stojí proti sobě, nebo jde o nějakou složitou záležitost, do problematiky se většinou přibere ústav," řekl Švarc. Na vypracování posudku má bohnická léčebna čas do konce března. „Je to dostatečná doba, zpracování určitě stihneme," dodal primář.

Sám Dahlgren chce podstoupit léčení

Dodal, že tuto kauzu, kterou se zabývají nejen česká, ale i americká média, sleduje také. „Myslím, že není možné ignorovat, že někdo někoho zabil," uvedl primář Švarc. Blíž se k osobě Dahlgrena odmítl vyjádřit. „Nerad bych, aby právníci ústav později nařkli z podjatosti," vysvětlil.

Ať už z revizního posudku vyplyne cokoliv, Dahlgrenův advokát Richard Špíšek si myslí, že by to mělo mít na výši trestu dopad. „Ať už je to psychická porucha nebo nemoc, mám za to, že Dahlgrenův psychický stav není v pořádku a jeho schopnosti ovládat se nebo chápat důsledky byly snížené," řekl Špíšek. Stejně se vyjadřoval i odsouzený. „Potřebuji léčení. Mám problémy a potřebuji terapie. Chci je podstoupit," vypověděl Dahlgren.

Vražda v brněnských Ivanovicích:• V květnu 2013 Američan Kevin Dahlgren podle rozsudku vyvraždil čtyřčlennou rodinu v brněnských Ivanovicích, kde dočasně bydlel.

• O život přišel muž, žena a jejich dva synové, jeden z nich byl ještě nezletilý. Žena byla Dahlgrenova sestřenice.

• Podle rozsudku Dahlgren nejprve napadl tři z obětí. Ženě zasadil 17 bodných a sečných ran, jejímu manželovi 29 a staršímu synovi 17.

• Na nezletilého syna podle obžaloby počkal, pak ho napadl nožem a kamenem. Těla obětí se poté pokusil zapálit.

